欧洲联盟委员会主席冯德莱恩10日说，截至本周末，欧盟已向成员国分发可供70%成年人接种的新冠疫苗。

欧盟为27个成员国统筹采购新冠疫苗。冯德莱恩说，欧盟委员会迄今向成员国分发3.3亿剂辉瑞疫苗、1亿剂阿斯利康疫苗、5000万剂莫德纳疫苗和2000万剂强生疫苗。

除强生疫苗只需接种一剂，其他几款疫苗需接种两剂。法新社报道，欧盟成年人口大约3.66亿。

欧盟先前提出，力争在今年夏季为70%成年人口接种疫苗。冯德莱恩10日说：“这周末，我们向成员国交付了足够的疫苗，可以让至少70%的成年人口在本月完成接种。最晚明天，大约5亿剂疫苗将分发至欧盟所有地区。”

欧盟统筹采购新冠疫苗的做法起初受到批评。一些欧盟成员国官员认为欧盟委员会在与疫苗制造企业商定采购合同时行动慢，而英国阿斯利康制药公司等疫苗制造商因产能问题延迟交付也给欧盟统筹采购带来麻烦。

冯德莱恩今年2月承认，欧盟在批准新冠疫苗上市和采购疫苗等方面存在失误，但捍卫统筹采购新冠疫苗的基本方针。

“欧盟正在分发（疫苗），”冯德莱恩10日说，“今年年初以来，我们的疫苗接种大大加快，统筹采购的做法是成功的。只有共同努力，我们才能安然度过这场危机。”

不过，冯德莱恩提醒，疫情仍未结束。“现在各成员国必须竭尽所能确保疫苗接种向前推进。只有那样我们才会安全。”

法新社援引欧洲疾病预防控制中心数据报道，包含欧盟27国和冰岛、列支敦士登、挪威的欧洲经济区，18岁以上成年人完成接种新冠疫苗的比例为44.1%。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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