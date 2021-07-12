人民网华盛顿7月11日电 （记者张梦旭）据美国媒体报道，11日在美国佛罗里达州迈阿密-戴德县瑟夫赛德镇倒塌的住宅楼废墟中又发现了4具尸体，死亡总人数达到90人。迈阿密市长丹尼拉·莱文·卡瓦11日上午告诉记者，已经确认了71名遇难人员的身份，还有31人仍被列为失踪者。

迈阿密—戴德县消防局局长艾伦·科明斯基预计，事故现场清理工作还要持续2至3周。鉴于找到幸存者无望，救援人员已于7日停止搜救，事故现场工作重点转为挖掘遇难者遗体和清理废墟。

此外，塌楼事故引发对当地其他楼房安全状况的担忧。卡瓦等当地官员9日在一份联合声明中说，迈阿密—戴德县法院大楼在塌楼事故后一次检查过程中暴露出安全隐患，施工人员将立即对大楼进行维修，在此期间法院工作人员将居家办公。与此同时，陪审团对瑟夫塞德镇住宅楼倒塌原因的调查正在进行中，6个家庭分别提起诉讼。

6月24日凌晨，海滨小镇瑟夫赛德的一栋12层住宅楼发生局部坍塌。事故楼房共有136套住房，其中55套在坍塌中损毁。

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