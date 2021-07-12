新华社喀土穆7月11日电（记者马意翀）苏丹东部红海州安全委员会11日说，该州近日发生多起武装分子袭击事件，造成数人死伤。苏丹政府代表团将前往红海州，以稳定当地局势。

据苏丹红海州安全委员会消息，当地时间10日晚8时左右，两名驾驶摩托车的武装分子在红海州首府苏丹港向人群投掷两枚手榴弹，造成数人死伤；武装分子11日袭击红海州南部地区，打伤一名安全部队士兵。

另据媒体援引医务人员的话报道，武装分子10日在苏丹港发动的袭击造成4人死亡、3人受伤。

苏丹过渡政府总理哈姆杜克11日召开紧急会议，讨论红海州安全局势，决定向该州派遣一个由内政部长、交通部长、卫生部长以及多个安全机构负责人组成的政府代表团，以稳定当地局势。

哈姆杜克表示，苏丹政府代表团将与红海州地区领导人进行会谈，尽力解决当地百姓面临的问题。同时，红海州有必要采取严格的安全措施，制止一切骚乱，并将所有参与暴力事件的人员绳之以法。

2020年10月，苏丹过渡政府与反政府武装在南苏丹首都朱巴签署最终和平协议，以结束长达17年的敌对状态。协议内容涉及权力和财富分配、安全、司法以及帮助流离失所者返乡等。

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