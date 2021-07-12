新华社约翰内斯堡7月11日电（记者荆晶）南非总统拉马福萨11日宣布，由于该国第三波新冠疫情仍处高峰，政府决定将6月28日开始的第四级“封城”措施延长两周。

拉马福萨当晚发表全国电视讲话说，随着变异新冠病毒德尔塔毒株在南非迅速传播，该国第三波疫情比前两波更凶猛。尽管收紧了防控措施，但过去两周单日新增确诊病例屡超2万例，两周累计死亡病例超4200例。目前活跃病例超20万例，医疗系统承受巨大压力。

鉴于以上原因，政府决定将第四级“封城”措施延长14天至7月25日，其间禁止一切社会、政治和宗教聚会，实施宵禁，严禁酒类销售，关闭学校，餐厅和健身房在限制人数的前提下开放。

拉马福萨说，该国正在快速推进新冠疫苗接种工作，接种疫苗人数超过420万，仅过去7天接种人数就超过100万。

南非政府上月底决定6月28日至7月11日将“封城”等级提升至仅次于最高级的第四级，以应对第三波新冠疫情。

根据南非国家传染病研究所7月11日公布的数据，过去24小时该国新增新冠确诊病例16302例，累计确诊2195599例；新增死亡病例151例，累计死亡64289例；新冠检测阳性率为30.4%。

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