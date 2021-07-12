7月11日，在马来西亚吉隆坡郊区一个实行“加强行动管制令”的社区，一名居民隔着铁丝网向外张望。新华社发（张纹综摄）

新华社吉隆坡7月11日电（记者林昊 朱炜）马来西亚卫生部11日公布的数据显示，截至当天中午12时，该国过去24小时新增新冠确诊病例9105例，连续3天日增病例超过9000例，累计确诊836296例；新增死亡91例，累计死亡6158例。

马来西亚卫生部总监努尔·希沙姆10日晚在接受马新社采访时说，近期疫情发展可能与变异病毒德尔塔毒株蔓延有关，但随着疫苗接种推进以及首都吉隆坡等地实施严格防控措施的效果逐渐显现，每日新增确诊病例数有望在1到2周内稳定并出现下降趋势。

马来西亚此前在全国实施“全面封锁”措施，除必要服务部门外，暂停经济和社会活动。由于吉隆坡和雪兰莪州疫情数据依然居高不下，政府决定本月3日起在吉隆坡和雪兰莪州两地的多个地区实施为期14天的“加强行动管制令”。在“加强行动管制令”实施范围内，居民原则上不得出门，每户仅允许一人在规定范围内购买生活必需品。

7月11日，在马来西亚吉隆坡郊区一个实行“加强行动管制令”的社区，一名居民隔着铁丝网向外张望。新华社发（张纹综摄）

7月10日深夜，士兵在马来西亚吉隆坡郊区一个实行“加强行动管制令”的社区安装铁丝网。新华社发（张纹综摄）

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