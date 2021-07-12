人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

维珍银河完成首次满员太空试飞

2021年07月12日08:39 | 来源：新华社
小字号

　　新华社洛杉矶7月11日电（记者谭晶晶 黄恒）英国维珍银河公司的“团结”号太空船11日完成首次满员太空试飞，向其商业太空游计划迈进一步。该公司创始人理查德·布兰森作为机组成员参与此次试飞。

　　美国东部时间11日约10时40分，维珍银河一架双体运输机载着“团结”号太空船从位于美国新墨西哥州的航天发射场起飞，在距地面约15千米的高空释放“团结”号。随后，“团结”号启动火箭发动机加速，数分钟后关闭发动机，借助惯性继续爬升。在到达距地面约86千米的最高点后，“团结”号缓慢转向、滑翔下降，最后顺利降落在发射场跑道。

　　这是维珍银河公司的第四次载人太空试飞，也是首次满员太空试飞，共搭载6人，包括该公司4名任务专家和2名飞行员。除布兰森外，另外3名任务专家为维珍银河公司副总裁西丽莎·班德拉、首席宇航员教练贝丝·摩西和首席运营工程师科林·贝内特。

　　据维珍银河介绍，此次试飞主要目标是评测客舱和用户体验，包括评估客舱环境、座椅舒适度、人体失重感受、飞船内能看到的地球景观等，展示飞船上开展科学研究的条件，验证太空旅行的培训方案等。

　　此次试飞后，任务团队将对飞船进行检查，全面评估各项数据。维珍银河计划在2022年正式开启商业太空游业务，在此之前还将进行两次试飞。

(责编：燕勐、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部