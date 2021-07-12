新华社洛杉矶7月11日电（记者谭晶晶 黄恒）英国维珍银河公司的“团结”号太空船11日完成首次满员太空试飞，向其商业太空游计划迈进一步。该公司创始人理查德·布兰森作为机组成员参与此次试飞。

美国东部时间11日约10时40分，维珍银河一架双体运输机载着“团结”号太空船从位于美国新墨西哥州的航天发射场起飞，在距地面约15千米的高空释放“团结”号。随后，“团结”号启动火箭发动机加速，数分钟后关闭发动机，借助惯性继续爬升。在到达距地面约86千米的最高点后，“团结”号缓慢转向、滑翔下降，最后顺利降落在发射场跑道。

这是维珍银河公司的第四次载人太空试飞，也是首次满员太空试飞，共搭载6人，包括该公司4名任务专家和2名飞行员。除布兰森外，另外3名任务专家为维珍银河公司副总裁西丽莎·班德拉、首席宇航员教练贝丝·摩西和首席运营工程师科林·贝内特。

据维珍银河介绍，此次试飞主要目标是评测客舱和用户体验，包括评估客舱环境、座椅舒适度、人体失重感受、飞船内能看到的地球景观等，展示飞船上开展科学研究的条件，验证太空旅行的培训方案等。

此次试飞后，任务团队将对飞船进行检查，全面评估各项数据。维珍银河计划在2022年正式开启商业太空游业务，在此之前还将进行两次试飞。

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