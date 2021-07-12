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南非总统拉马福萨发表全国演说 全国第四级“封城”措施延长14天

2021年07月12日08:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡7月11日电 （刘畅） 南非总统拉马福萨发表全国演说，就近期南非疫情情况进行介绍，并宣布将全国第四级“封城”措施延长14天。

拉马福萨总统在讲话中表示，随着德尔塔毒株在南非迅速传播，南非正在经历比第一波和第二波更严重的第三波疫情。他提到，目前南非每日平均有两万人确诊新冠病毒，其中豪登省占新感染人数的一半以上，但西开普省、林波波省、西北省、夸祖鲁·纳塔尔省和姆普马兰加省的感染人数也在迅速增加。

拉马福萨总统在讲话中宣布，南非内阁在与各省政府协商后决定，将全国第四级“封城”措施延长14天至7月25日，其间民众在公共场所必须佩戴口罩并遮盖鼻子和嘴；禁止所有社会、政治、宗教和其它聚会；实施宵禁，时间为9日至次日凌晨4点，只有获得许可的市民可以在此期间离开居所；严禁酒精类饮品销售；关闭学校；餐厅和健身房在限制人数的前提下开放。

拉马福萨总统在讲话中还提到，自7月15日起，35岁以上的市民可以开始预约疫苗接种，并在8月1日开始为他们接种。他鼓励所有有资格接种疫苗的人预约登记，以加快疫苗接种的进程。

在讲话中，拉马福萨总统谴责了近日南非多地出现的暴力抗议活动。他表示，暴力抗议活动导致国道等关键基础设施受到影响，财产遭到损坏，危及市民的生命财产安全，破坏人们重建经济的努力。“我们正在建设，而不是毁坏。我们将继续专注于保护健康和拯救生命。我们将以前所未有的努力确保每个人都接种疫苗，重建经济，创造就业机会。” 

(责编：崔译戈、刘慧)

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