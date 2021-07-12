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中外专家“云上”研讨少数民族权利保障

2021年07月12日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月10日电  （记者王莉）联合国人权理事会第四十七届会议期间，中国人权发展基金会、中华民族团结进步协会9日举办主题为“少数民族权利保障与国际人权事业”的云上边会，中外相关领域的社会组织代表和专家学者围绕“少数民族权利保障的中国实践”“新冠肺炎疫情下少数族群的权利保障”等议题展开深入研讨。

　　中国人权发展基金会副理事长兼秘书长门立军在致辞中表示，中国各族人民坚持共同团结奋斗、共同繁荣发展，少数民族和民族地区同全国一道实现全面小康，历史性地解决了绝对贫困问题，创造了世界人权发展新奇迹。新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，一些国家少数族裔的处境令人忧虑，要坚决反对种族主义、种族歧视、仇外心理和相关不容忍行为。

　　与会专家学者一致认为，少数民族权利保障是国际人权事业的重要组成部分。应该尊重人类文明多样性，不能唯我独尊、贬低其他文明和民族。不同文明间交流互鉴人权保障的经验做法，有利于更好地为各国人民谋幸福，携手构建人类命运共同体。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月12日 03 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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