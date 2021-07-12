新华社北京7月11日电 7月11日，国务委员兼外长王毅同朝鲜外务相李善权就《中朝友好合作互助条约》签订60周年互致贺电。

王毅在贺电中说，《中朝友好合作互助条约》是两国关系的政治法律基础，对加强中朝友好合作、维护地区和平稳定具有重要意义。近年来，在习近平总书记和金正恩总书记战略引领下，中朝关系进入新的历史时期。双方加强战略沟通，深化互利合作，在地区和国际事务中相互坚定支持，彰显了中朝友谊牢不可破的时代价值。新形势下，双方应共同努力，遵循两党两国最高领导人重要共识，推动中朝友好合作关系不断向前发展。

李善权在贺电中表示，《朝中友好合作互助条约》签订60年来，朝中双方相互支持合作，积极推进两国社会主义建设事业，并为维护世界和平与安全作出了贡献。坚信在两国最高领导人崇高意志指引下，双方外交部门将更加积极开展交流合作，推动朝中关系按照新时代要求和两国人民意愿不断发展。

《 人民日报 》（ 2021年07月12日 03 版）

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