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“柬中友好合作的成果”

本报驻泰国记者  赵益普
2021年07月12日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　在柬埔寨波萝勉省，一条笔直的国家公路横贯热带丛林和农田，自西南向东北方向的特本克蒙省延伸，货车、皮卡等川流不息。这是柬埔寨11号国家公路，由承建方中国路桥工程有限责任公司（以下简称“中国路桥”）改扩建。该项目是中柬共建“一带一路”重点项目，也是柬埔寨道路主干网升级计划的重点工程。

　　11号国家公路连接柬埔寨1号、7号和8号国道，主干线全长96.48公里，是柬放射形公路网的重要组成部分。工程始于2017年12月。今年6月，项目提前14个月竣工移交。项目建设过程中，柬埔寨国务大臣兼公共工程与运输大臣孙占托多次到现场视察，对项目质量给予高度评价。

　　“11号国家公路改扩建项目的完成将进一步完善柬埔寨国家公路干线网，极大改善当地交通状况并促进沿线旅游、就业及经贸发展。”孙占托说，中国政府通过无偿援助和优惠贷款，为柬实施基础设施建设和推进民生项目提供了巨大帮助和支持。

　　柬埔寨首相洪森表示，中国支持柬道路基础设施建设，为柬经济社会发展和民生改善作出了重要贡献。11号国家公路改扩建项目意义重大，“是柬中友好合作的成果”。

　　波萝勉省斯外村村长普伦见证了这条路改扩建前后的巨大变化。“以前的公路坑坑洼洼，下雨后泥泞不堪。路面也很窄，稍不注意就会开到马路牙子上，很危险。”普伦说，现在，11号国家公路焕然一新，平整的沥青混凝土路面大大提高了道路安全性和驾车舒适性。

　　卡车司机颂·贡达经常沿着11号国家公路往返于波萝勉省和特本克蒙省。他告诉记者，在改扩建之前，全线车程至少3个多小时，现在只需要不到1个半小时，大大提高了运输效率，行车也更加安全。

　　据介绍，项目施工期间，中国路桥累计直接雇用了约1100名当地工人。11号国家公路边的餐厅、旅馆、小卖部越来越多，带动了当地的商业繁荣。

　　中国路桥总经理助理兼柬埔寨办事处总经理周勇说：“当地民众享受到了便捷舒适的道路交通，分享了修路致富的红利，我们为此感到高兴。”

　　（本报曼谷7月11日电）


　　《 人民日报 》（ 2021年07月12日 03 版）
(责编：岳弘彬、郝江震)

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