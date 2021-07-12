本报记者 颜 欢

“中国经济社会发展成果丰硕，归根结底得益于走出了中国特色社会主义道路，得益于中国共产党和中国人民的长期探索和实践。”近日，巴拿马民主革命党国际关系书记埃克托尔·阿莱曼表示，中国共产党建党百年来，带领中国人民取得辉煌成就。

2017年6月，中国和巴拿马正式建立外交关系。2019年，阿莱曼率领民主革命党代表团访华，同中国共产党签署两党交流合作协议。中国的现代化发展给阿莱曼留下深刻印象：城市整洁，道路宽阔，手机支付随处可用，城际高速路畅通便捷……阿莱曼感慨，发达的基础设施反映了中国快速发展的脚步，促进了中国人民生活水平的普遍提高。

在上海，阿莱曼参观了中共一大会址，感受中国共产党的初心和使命；在与巴拿马运河第三大用户——中远海运集团交流时，阿莱曼和多年的合作伙伴深入探讨合作，表示对巴中关系未来充满信心；在榕城福州，阿莱曼体验了当地茉莉花茶制作，感受中国传统茶艺的深厚文化底蕴。

“在中国，你时时刻刻能感受到‘发展’的含义。中国的发展道路不同于西方。认识并理解中国，学习中国是如何找对路子、发展壮大的，这个过程鼓舞人心。”阿莱曼说，他非常希望了解中国共产党和中国政府如何把社会各界民众团结在一起，同心协力建设国家。访闽期间，他特意到福建省委党校参观学习，聆听关于中国共产党党史的介绍，了解中国共产党如何培养高素质干部队伍。

在中国的行程中，与一名中共党员干部的交谈给阿莱曼留下深刻印象。“这位老党员向我们讲述中国近百年来的发展历程时，神采飞扬、充满激情。从他身上，我真切感受到中国共产党党员的忠诚、责任和荣誉感。”

回到巴拿马后，阿莱曼结合在中国的见闻，仔细研读《习近平谈治国理政》。“在我看来，近半个世纪以来，中国是世界上中长期发展和规划最成功的国家，在中国共产党的领导和组织下，一个又一个发展目标得以实现。习近平总书记在书中阐述了中国的发展历程，也指明了未来的发展方向，为中国的发展擘画了具有可操作性的蓝图。”

阿莱曼认为，中国共产党强大的领导力和组织力是“中国不断取得辉煌成就的关键”。“疫情突如其来，面对严峻复杂的国内外形势，在中国共产党领导下，全中国人民齐心协力、迎难而上，方能取得如此巨大成就。”

中国和巴拿马有关方面多次进行视频连线，分享抗疫经验。不久前，中国驻巴拿马大使馆与巴拿马民主革命党共同举办“百年华诞——中国共产党的历史使命与治国经验”线上研讨会，阿莱曼高度评价中国共产党成立百年来的发展历程。“疫情不能阻挡两党交流，守望相助更显兄弟情谊。”阿莱曼说：“中国共产党的治国理政经验，特别是脱贫攻坚经验值得巴方学习借鉴。希望巴中继续加强治国理政经验交流，推动两国各领域合作顺利开展，给两国人民带来更大福祉。”

阿莱曼表示，人类社会发展的重要规则之一就是要尊重多样性，经济全球化是世界发展的必然方向。“中国作为最大的发展中国家，是世界多极化、经济全球化的重要参与者和塑造者。拉美地区抗疫得到了中国的全力支持，中国以实际行动促进疫苗公平分配。世界各国应该齐心协力，寻找全新的、尊重彼此差异的和睦相处方式。”

《 人民日报 》（ 2021年07月12日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)