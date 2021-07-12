100年来，中国共产党矢志践行初心使命，创造了尊重和保障人权的伟大奇迹，谱写了人权文明的新篇章

联合国人权理事会第四十七届会议正在瑞士日内瓦举行。在本届会议上，中国政府为保障人民经济、社会和文化权利所做努力得到多方赞赏；90多个国家发出正义呼声，支持和呼应中方立场。在中国共产党迎来百年华诞之际，越来越多国家认为，中国共产党坚持将人权的普遍性原则与本国实际相结合，成功地走出了一条中国特色社会主义人权发展道路，丰富发展了人权文明多样性。

端起历史的望远镜，更能看清中国人权事业的发展进步。1840年鸦片战争以后，中国逐步成为半殖民地半封建社会，国家蒙辱、人民蒙难、文明蒙尘，中华民族遭受了前所未有的劫难。据估算，当时中国有80%的人长期处于饥饿、半饥饿状态，几乎每年都有几万乃至几十万人因饥饿而死。正是在这山河破碎、生灵涂炭的危急关头，中国共产党登上了历史舞台，毅然担负起了救国救民的崇高使命。从此，中国人民的命运开始发生根本性转变，一条属于广大人民的人权保障之路开始铺就。

为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，这是中国共产党人的初心和使命，也是中国共产党人权思想之本。100年来，中国共产党矢志践行初心使命，创造了尊重和保障人权的伟大奇迹，谱写了人权文明的新篇章。中国居民平均预期寿命从1949年的35岁提高到2019年的77.3岁。2020年，全国居民人均可支配收入、人均消费支出分别是1956年的328倍和241倍。中国建成了世界上最大的社会保障体系，且覆盖面不断扩大，保障水平不断提高。中国在减贫事业上取得的巨大成就，不仅改写了中国人权事业发展史，也创造了世界人权保障新奇迹。

“中国人民实现中华民族伟大复兴中国梦的过程，本质上就是实现社会公平正义和不断推动人权事业发展的进程。”中国人权事业不断取得新成就，让人们对习近平主席这一深刻论断的认识不断加深。今天，中国人民的获得感、幸福感、安全感不断增强，人民群众的切身感受是丈量中国人权事业前进步伐的重要标尺。哈佛大学肯尼迪政府学院的研究报告指出，中国共产党领导的中国政府在中国人民中享有的支持率和满意度超过93%。美国盖洛普咨询公司公布的“法律与秩序”指数显示，中国是全球最安全的国家之一。

中国共产党百年来尊重和保障人权的实践充分证明，在中国实现尊重人权、保障人权、发展人权，没有现成的条条框框可以照搬，必须从本国实际出发，走自己的路。坚持中国共产党领导、社会主义制度与尊重和保障人权相统一，坚持以发展促进人权保障，坚持以人民为中心的人权理念，坚持以促进人的全面发展为目的，坚持以构建人类命运共同体为使命，中国共产党成功走出了一条符合国情的人权发展道路。今天，“人民至上”“生存权、发展权是首要的基本人权”等人权理念，正在全球引发广泛共鸣。英国学者马丁·雅克指出，“最基本的人权是良好的经济状况”。巴西国际政治问题专家若泽·卡瓦略表示，中国共产党坚持以人为本的发展理念，不断提高人民生活水平，这是为维护人权作出的实实在在贡献。

人权是历史的发展的具体的。人权事业没有最好，只有更好；人权保障只有进行时，没有完成时。中国将坚定不移走中国特色社会主义人权发展道路，继续为推动中国和世界人权事业发展进步而不懈努力。

《 人民日报 》（ 2021年07月12日 03 版）

(责编：岳弘彬、郝江震)