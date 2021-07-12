本报驻比利时记者 任 彦

欧洲航天局近日宣布正式启动“欧盟太空计划”，将斥巨资加快欧盟27国和英国在卫星导航、地球观测、空间态势感知和安全通信等领域的技术发展。

作为这项太空发展投资计划开启的标志，欧洲航天局和欧盟委员会签署了金融框架伙伴协议。根据该协议，从2021年到2027年，欧盟将从其太空预算中直接划拨近90亿欧元给欧洲航天局，作为“欧盟太空计划”专项资金。欧洲航天局发表声明称：“这笔资金将大力推动欧盟的三大太空旗舰项目——‘伽利略’全球卫星定位系统、‘哥白尼’对地观测项目、‘欧洲地球静止导航重叠服务’星基导航增强系统，还将重点支持在空间态势感知和安全通信等领域的新项目。”

欧盟太空计划署表示，“欧盟太空计划”将大幅提升欧盟在太空的战略地位，有助于通过太空技术推动欧洲疫后经济复苏、应对气候变化、促进绿色和数字经济转型，保障欧盟的战略自主权。这项计划有望对欧盟各个行业产生积极的溢出效应：通过为欧盟公民、企业和政府创造增值、安全和有保障的空间服务，产生更高的投资回报，到2025年欧盟与太空相关的工作岗位将增加到40万个。

欧盟内部市场委员布雷顿在启动仪式上指出，太空探索正在经历大规模转型和快速工业化。为保持欧洲的领先地位，必须重新思考处理太空事务的方式，为未来制定更有活力、更具创新性、更富冒险精神的太空议程。欧洲航天局局长阿施巴赫与布雷顿共同提议，明年召开一次特别峰会，探讨欧洲的太空发展前景。

今年以来，欧盟加快了向太空发展的步伐。4月底，欧洲议会通过有史以来最大一笔太空预算，高达148.8亿欧元。5月12日，欧盟太空计划署正式成立，统一负责监管欧盟所有太空项目运行，比其前身欧洲全球导航卫星系统管理局拥有更多职能。

分析认为，“欧盟太空计划”能否如期完成，除了资金投入外，相关合作方能否协调一致是关键因素。欧洲航天局和欧盟属于两个独立实体，二者的成员国身份并不完全重叠，如英国是欧洲航天局成员，但已经脱离欧盟。根据欧盟和英国达成的协议，在一些科研合作项目中，英国可能因为安全考虑被排除在外。

英国方面也为合作划定了两条“红线”，一是欧洲航天局不能阻止英国公民在该机构从事欧盟资助项目，除非涉及最敏感的安全问题；二是欧洲航天局研发项目的知识产权不应限制英国使用。有分析认为，如果这两条“红线”在未来合作中得不到完全尊重，英国方面将会减少投资，势必影响“欧盟太空计划”的进展。

（本报布鲁塞尔7月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月12日 16 版）

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