本报驻西班牙记者 姜 波

2021年世界移动通信大会近日在西班牙巴塞罗那举行，第五代移动通信技术（5G）和人工智能等成为今年大会的焦点。由于去年因疫情取消展会，本届展会是时隔一年半后再次举办。受疫情影响，展会规模缩小，来自线上线下约1000家企业参展并发布和展示其通信产品和技术。

近年来，5G商用步伐在全球范围内不断加快。大会主办方——全球移动通信系统协会发布的报告称，2019年世界移动通信大会召开时，全球只有3个5G商用网络，而目前全球已有65个国家和地区推出了165个5G商用网络。预计到2025年底，5G连接将占到手机连接总数的1/5，5G网络将覆盖全球2/5的人口。

展会上，西班牙电信公司展示了5G技术在体育训练领域的应用，通过在足球运动员护膝上安装感应器，利用5G技术与大数据结合，分析比赛时运动员各项数据，以便进行更好的针对性训练。法国一家电信公司与中兴合作，利用5G网络速度快、低延时的特点，使参观者可以通过佩戴虚拟现实眼镜，实时体验如何精准操控一艘位于西班牙巴伦西亚港口的小型船只。

中国企业继续成为展会上的关注焦点。华为和中兴等中国企业都在展会现场设立了展台，并且是会场内面积最大、参观者最多的展台之一，小米、OPPO等企业也以线上方式参展。本次大会还首次设立了中国分会场，通过实况转播、虚拟会场等方式，使中国观众可以免费观看精彩会议内容。

展会期间，中兴联合意大利红十字会发布了一款5G智慧T恤产品。该产品通过将传感器集成到不含金属部件的T恤中，监测穿戴者的各项生理指标，通过5G技术传输至医疗健康控制中心或个人智能终端。通过分析这些参数，可对身体健康实现监控及预警。

华为不仅在展会上发布了系列5G产品与解决方案，还展示了其5G技术在全球智慧工厂、智慧医院、智慧码头和智慧矿山等领域的应用。华为西班牙技术有限公司总经理金咏表示，希望通过世界移动通信大会平台，探讨如何通过数字技术加快复工复产和恢复经济，并讨论下一代网络演进的方向和策略，这对整个行业来说非常重要。

西班牙媒体评论称，本届展会传递了移动通信行业的信心，具有重要意义，代表着社会经济生活逐步恢复正常。全球移动通信系统协会主席霍夫曼表示，举办线下大会，打开大门欢迎参展商的到来，就是今年展会最重要的意义。来自以色列一家初创企业的负责人罗特姆表示，这是疫情以来他参加的首个行业展会，希望可以成为行业恢复正常的起点。

（本报马德里7月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月12日 16 版）

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