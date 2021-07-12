本报记者 冯雪珺

“中国用几十年时间走完了西方发达国家几百年的工业化历程，稳步成为世界第二大经济体。中国被公认为世界上最安全的国家之一。中国在抗击新冠肺炎疫情和恢复经济方面取得显著成果，为各国树立了典范。我衷心祝贺中国人民在中国共产党领导下取得的杰出成就。”摩尔多瓦驻华大使贝拉基什日前在接受本报记者专访时表示。

2020年8月，贝拉基什被正式任命为摩尔多瓦驻华大使。“这让我有机会近距离观察改革开放40多年来，中国在中国共产党领导下取得的发展成就。”

今年4月12日，贝拉基什在中国外交部湖北全球特别推介活动上了解到，武汉在战胜疫情后重新焕发出“九省通衢”的巨大潜力。“湖北是一片充满活力的热土，这里蕴藏着无限可能。”10天后，贝拉基什造访武汉，成为湖北全球特别推介活动后首位前往当地进行经贸交流的驻华使节。

在武汉，贝拉基什看见汽车川流不息、市民漫步江边，看到正在建设的国家重大公共卫生事件医学中心，体会到作为城市商业晴雨表的“夜市经济”的火爆，了解到樱花观赏季外地游客持续增加……这次访问，贝拉基什代表摩尔多瓦首都基希讷乌市与武汉市签署了友好交流合作备忘录。“武汉不仅从疫情中完全恢复，甚至还有了令人欣喜的新变化。”

福州、宁波、义乌、通城……尽管上任还不到一年，贝拉基什已经走访了中国众多城市和乡村。他发现，即使偏远的农村地区，如今也已拥有完备的道路交通和网络通信基础设施。一些村庄成为“直播村”“电商村”，摸索出全新的发展方式。“我很喜欢中国的一句谚语，‘授人以鱼不如授人以渔’。”贝拉基什赞叹，中国以一个个具体项目，强化“造血”功能，为欠发达地区百姓找到了健全稳定的长效脱贫机制，实现了脱贫的可持续性。

“中国能创造发展奇迹绝非偶然。”贝拉基什告诉本报记者，在他的观察中，不论是中国成功抗击新冠肺炎疫情，还是彻底消除绝对贫困，实现全面小康，中国共产党党员总是奋战在最困难、最艰苦的地区。“对他们而言，肩负的任务至关重要、无上光荣，因为这是中国共产党对人民的承诺，也是必须信守的承诺。”

贝拉基什说，中国共产党坚持以人民为中心。在抗击疫情的斗争中，中国共产党和中国政府坚持“一个都不放弃”，把人民生命安全和身体健康放在第一位，切实尊重每个人的生命价值和尊严，赢得了人民的信任和支持。

中国政府不仅心系中国人民，也践行着人类命运共同体理念。今年4月27日，中国政府援助摩尔多瓦的新冠疫苗运抵基希讷乌。去年，中国多次向摩尔多瓦援助检测试剂、口罩、防护服等防疫物资，举办医疗专家视频交流会等，分享疫情防控知识和经验。贝拉基什说：“中国是防疫期间为摩尔多瓦提供援助最多的国家之一。中国的帮助迅速、热情、真挚，不附加任何条件，我们深表感谢。”

贝拉基什表示，中国拥有源远流长的文明历史，中国共产党坚持把马克思主义同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合，不断推进马克思主义中国化。“面对变化，迎接变化，有着百年历史的中国共产党不断焕发出勃勃生机。为了人民、依靠人民，中国共产党领导下的中国创造出令人刮目相看的人间奇迹，相信中国共产党未来一定能带领中国人民不断创造中华民族新的历史辉煌。”

《 人民日报 》（ 2021年07月12日 16 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)