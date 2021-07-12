本报驻比利时记者 张朋辉

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多国统计数据显示，今年以来，汽车业复苏步伐加快，其中电动车销量显著上升。业内人士认为，当前全球汽车业整体仍未恢复到疫情前水平，受芯片短缺等因素影响，汽车业完全恢复仍需一段时间。

国际信用评级机构标准普尔近日发布报告，上调了全球汽车行业增长预期。报告预计，2021年全球汽车销量约8300万至8500万辆，将增长8%到10%。标准普尔分析称，在2020年受疫情严重冲击后，全球汽车业逐步加快复苏步伐，尤其是去年下半年以来一些国家采取相关扶持政策和刺激措施，带动了汽车销售。

多地销量持续增长

疫情期间，多国政府和相关行业组织、汽车企业采取多种措施努力促进汽车市场复苏，进一步带动了行业恢复性增长。

中国汽车工业协会日前公布的数据显示，今年1至6月，中国汽车产销量分别达1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%，汽车产销增速与2019年同期相比分别增长3.4%和4.4%。新能源汽车产销量分别达121.5万辆和120.6万辆，同比增长均为2倍。与2019年同期相比，新能源汽车产销量同比增长94.4%和92.3%。

受海外市场强劲需求拉动，韩国五大汽车厂商现代、起亚、韩国通用、雷诺三星、双龙汽车今年前5个月产量同比增加了23%，达到305万辆。今年5月，五大汽车厂商海外销售增加了66%，达到48万辆，维持高增长态势。

欧洲汽车制造商协会日前发布的数据显示，今年5月，欧盟乘用车销售量超89万辆，比去年同期增长53.4%，延续复苏势头。疫情防控以来，欧盟各成员国通过行业补贴、购车补贴等形式支持汽车业复苏。欧盟去年临时调低汽车增值税，并增加政府支持汽车业节能减排的投入。欧盟还计划投入30亿至40亿欧元，支持在欧洲建设汽车电池工厂。

英国汽车制造商与经销商协会发布的最新数据称，英国6月汽车销量超18.6万辆，同比增长28%。今年前6个月，英国汽车销量接近91万辆，较去年同期增长39.2%。该协会预计，今年英国全年汽车销量将达到186万辆。

在南非，今年上半年，许多消费者的购车意愿显著上升。根据南非汽车商业理事会的统计，今年6月份南非汽车销量超过3.8万辆，同比增长20.2%。今年上半年，南非汽车销量比去年同期增长40.1%，呈复苏势头。自今年7月1日起，南非开始实施汽车监管新规，包括新机动车销售时不得将车价与保养、保险等服务价格捆绑等，有望进一步刺激汽车消费。

电动汽车表现抢眼

电动化、智能化和网联化是汽车技术的发展趋势，尤其是电动汽车发展迅速，成为汽车业复苏的一大亮点。

全球范围内，汽车电动化的趋势越来越明显。荷兰国际集团分析称，全球多个国家强调疫后经济绿色复苏，中国提出2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，欧盟提出“绿色复苏计划”，这都是电动车发展的利好因素。

在今年各国及各大汽车制造商公布的数据中，电动汽车销量占比明显上升。随着碳排放标准提高以及多国提出禁售燃油车时间表，电动车将迎来更大发展空间。

目前，欧洲在电动汽车销售方面表现突出。2021年欧洲纯电动车及插电混合动力车将占汽车销售总量的15%—20%，预计到2025年这一比例将达到30%。欧盟提出了2030年电动汽车保有量达到3000万辆的目标，多数成员国也制定了燃油车禁售时间表，希望用5到15年时间，实现新车全部电动化。

2020年英国新车注册量约为163万辆，同比大幅下降29.4%，但纯电动汽车和插电式混合动力汽车注册量分别逆势增长185.9%和91.2%，占该国汽车总销量的10.7%，远高于2019年的3.1%。今年6月，英国插电混合动力车及纯电动车销量达48131辆，同比增长近100%，销售占比大幅提升。

日本政府表示，到2035年，日本境内销售的新车将全部为电动车。美国政府则宣布将投资1740亿美元，通过销售补贴、税收优惠、建设充电网络等政策加快电动车部署。有分析称，美国2025年电动车销售比例将由目前的2%提升至10%。

标准普尔分析称，今年电动汽车销量将继续增长，占全球汽车销量份额将达到6%到8%，明显高于2020年的4.4%。而电动车大规模普及需要建设更多充电桩，增加汽车电池供应服务点。

全面恢复尚需时日

全球汽车业在稳步复苏的同时，也呈现地域上的发展不均衡。标准普尔分析称，中国个人汽车消费热度不减，汽车消费仍有较大增长空间，但在美国、欧洲等市场，汽车业的复苏比预期要缓慢得多。

在欧洲，虽然今年5月汽车销售数据令人振奋，但是欧洲汽车销售仍然没有达到疫情前的水平，新车登记比2019年5月低25.8%，这显示欧洲汽车市场复苏比预期要慢。

汽车厂商还面临进一步节能减排、碳达标等压力。今年以来，芯片短缺影响到了多国汽车产量的恢复。目前，受芯片供应不足影响，多家汽车制造商出现产能闲置的情况，大众、戴姆勒、丰田等主要汽车制造商不得不宣布减产计划。业内人士预期，芯片短缺问题可能会持续至明年。

分析认为，随着汽车电动化、智能化加速，芯片使用量越来越大、越来越高端，给供应链带来压力。当前，疫情造成的各种限制措施导致供应链不畅，美国、日本的芯片制造厂由于极端天气、火灾等因素生产受到影响，一些芯片无法按时交付。芯片产业链较长，一些汽车厂商没有提前规划、布局，致使汽车芯片供应出现问题。

为应对这一问题，欧盟日前宣布正考虑建立一个“芯片联盟”，以在全球半导体供应链紧张的情况下减少进口依赖。欧盟希望到2030年将欧洲半导体产量占全球产量的份额从目前的10%提升至20%，基本实现靠本土生产满足欧洲芯片需求。

（本报布鲁塞尔7月11日电）

《 人民日报 》（ 2021年07月12日 16 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)