图①：突尼斯—中国友好协会主席热巴利。

图②：吉尔吉斯斯坦妇女大会主席扎米拉·阿克巴吉舍娃。

图③：世界工会联合会总书记乔治·马瑞克斯。

图④：非洲工会统一组织总书记阿尔扎基·迈祖德。

资料图片

佩列沙茨跨海大桥连接克罗地亚南北隔海的土地，是中克建交以来当地规模最大的交通基础设施建设项目。大桥建成后，往返克罗地亚南端陆地与佩列沙茨半岛北部两地所需时间将缩短至50分钟。

新华社发

回望波澜壮阔的百年征程，中国共产党带领中国人民创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹，迎来从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。接受本报记者采访的多位国际人士表示，中国取得的一系列成就离不开中国共产党的领导，在中国共产党的领导下，中国一定能够取得新的更大成就

突尼斯—中国友好协会主席热巴利——

务实作风让中国共产党始终保持生命力

本报记者 周 輖

“民惟邦本，本固邦宁”“政之所兴在顺民心，政之所废在逆民心”——在接受本报记者采访时，突尼斯—中国友好协会主席热巴利引用了两个中文经典名句，“正因为始终坚持‘以人民为中心’的执政思想，中国共产党才能够带领中国人民不断取得成功。这一理念在疫情防控和脱贫攻坚工作中得到进一步凸显。没有中国共产党的坚强领导，中国不会取得如今的成就”。

热巴利与中国的缘分始于上世纪70年代。高中时期，他经常听哥哥讲述中国援突医疗队医生救治当地病人的故事。从那时起，了解中医、学习针灸的想法就在他心中萌芽。高中毕业后，他远赴中国求学，于1978年进入北京语言学院（现北京语言大学）学习中文，随后又到广州中医药大学和中山医科大学（现中山大学）学习中医，累计在中国学习、生活了11年。

谈起这段经历，热巴利有太多想说的话。“留学中国期间，我一直是《人民日报》的忠实读者。每次拿到订阅的报纸，我都会认真阅读，在不熟悉的词语下画线，然后查阅字典，以便更好地理解。这是我学习中文的一个重要手段。此外，我还特别喜欢与中国同学交流，在学习语言和专业知识的同时，深入了解中国的各个方面。”回国后，热巴利一边从事中医针灸工作，一边致力于让更多突尼斯人了解中国医学和文化，成为两国友好交往的使者。

“如果拿当年的北京和今天的北京作对比，我简直不敢相信这是同一个城市。”热巴利一直关注中国的发展，几乎每年都会访问中国。每一次访问，他都能感受到各地巨大的变化，“中国共产党领导中国取得了非凡的经济社会发展成就，全世界为之瞩目。”

在中国共产党的领导下，中国积极参与国际事务，致力于维护多边主义、完善全球治理，推动构建人类命运共同体，促进世界和平发展和人类文明进步，热巴利对此表示高度赞赏。在阅读去年出版发行的《习近平谈治国理政》第三卷时，热巴利特别关注习近平主席提出的关于国际合作的论述。“构建人类命运共同体理念强调相互尊重与平等协商，共建‘一带一路’倡议旨在促进共同发展与繁荣，这些理念为相关国家和地区提供了共享发展的机遇。”

“中国提出要加大对非洲的投入，在基础设施建设、科技创新、医疗与公共卫生、文化交流等方面加强合作。这些合作的实现，将会极大地改善非洲国家的发展面貌。”热巴利表示，“习近平主席指出，国家关系发展，说到底要靠人民心通意合。突尼斯—中国友好协会作为民间友好组织，希望在促进突中、非中民心相通方面作出更多贡献，为共建‘一带一路’发挥积极作用。”

值此中国共产党成立100周年之际，热巴利对中国共产党和中国人民表示热烈祝贺。“务实作风让中国共产党始终保持生命力。在中国共产党的领导下，中国一定能够取得更大的成就和光荣。”热巴利说。

吉尔吉斯斯坦妇女大会主席扎米拉·阿克巴吉舍娃——

让越来越多的国家共享发展红利

本报记者 周翰博

“新中国成立后，在中国共产党的领导下，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，创造了举世瞩目的中国奇迹。”在接受本报记者采访时，吉尔吉斯斯坦妇女大会主席扎米拉·阿克巴吉舍娃感慨道。

1995年，阿克巴吉舍娃参加了在北京举行的联合国第四届世界妇女大会。此后，她多次访问中国，与中华全国妇女联合会和中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆建立了紧密的合作关系。“在上海市妇联工作人员的陪同下，我曾率代表团考察虹口区嘉兴街道安丘社区、朱家角课植园等基层妇女之家。我发现，吉中两国女性有很多共同点，比如奉献精神、务实品质以及对待事业和家庭的态度等。”

“中国妇女地位的变化也从一个侧面很好地诠释了中国共产党‘以人民为中心’的执政思想。”谈及中国妇女事业的发展，阿克巴吉舍娃赞不绝口。她认为，中国高度重视并积极推进妇女事业发展，新中国成立70多年来，中国妇女的地位发生了翻天覆地的变化。

“中国人常说‘妇女能顶半边天’。确实如此，中国各行各业都不乏优秀的女性代表。”阿克巴吉舍娃说，在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，4.2万多名医务工作者支援湖北，其中女性医务人员占比超过50%，她们在患者救治中发挥了非常重要的作用。

2017年6月，在哈萨克斯坦阿斯塔纳举行的上合组织峰会上，习近平主席提出中方将举行上海合作组织妇女论坛。2018年5月，首届上海合作组织妇女论坛在北京举行。阿克巴吉舍娃出席了这次论坛，“我认为习近平主席的倡议具有历史性意义，上合组织妇女论坛这一机制的建立，凝聚了上合组织地区女性力量，有助于地区和平与发展。”

今天，各国人民向往美好生活的愿望更加强烈，和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡。“共建‘一带一路’倡议、推动构建人类命运共同体等中国方案和中国理念让越来越多的国家共享发展红利。在同中国的合作中，吉尔吉斯斯坦有很多收获。”阿克巴吉舍娃以两国妇女合作为例，在中方合作伙伴的协助下，吉妇女大会在国内实施了“智慧妇女、智慧国家”计划，面向女性开设了计算机基础知识、商业管理、演讲、缝纫等免费课程，获得广泛好评。“通过培训，越来越多的女性认识到，只有不断学习才能提升自我，跟上全球化时代的步伐。”

阿克巴吉舍娃对中国共产党在推进新时代中国特色社会主义事业中取得的伟大成就表示热烈祝贺，“在中国共产党成立100周年的重要时刻，我谨代表吉尔吉斯斯坦妇女大会对中国共产党和中国人民致以最诚挚的祝贺。衷心祝愿中国人民幸福安康，在中国共产党的领导下不断取得新的更大成就。”

世界工会联合会总书记乔治·马瑞克斯——

中国代表着和平与友谊的力量

本报记者 叶 琦

“虽然已经过去近13年，北京奥运会开幕式那一幕幕精彩绝伦的表演场面，依然历历在目。”世界工会联合会总书记乔治·马瑞克斯曾受邀观礼2008年北京奥运会开幕式。在接受本报记者专访时，他激动地讲述了他的中国故事。

2004年，马瑞克斯第一次访问中国，在此后的17年间，他多次到访中国。“每次来都有不一样的惊喜。无论是在传统产业还是在新兴产业方面，中国都取得了巨大成就，各个领域实现全面发展。”

“自1949年新中国成立以来，这片古老的土地上发生了重大而深刻的变化。”回顾这段发展历史，马瑞克斯感慨道，“不管是经济数据还是发展质量，中国都取得了长足的进步。这一切的发展变化都是在中国共产党的领导下实现的。”

马瑞克斯认为，中国社会主义道路的发展凝聚了中国共产党人的创新智慧。中国共产党基于中国国情和现实，为中国人民绘就了面向未来的发展蓝图。“中国取得的非凡成就向世界展示和证明了中国共产党的强大领导力和执行力。”

每次在中国访问时，马瑞克斯喜欢与所到之处的党政干部畅聊交谈，结识了不少中国朋友。“和他们的交流总是让我印象深刻、受益良多，他们严谨负责、恪守本分、吃苦耐劳，具备强大的执行力和创新精神，是人民群众可以信任的力量。”

目前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。马瑞克斯认为，中国人民在中国共产党的领导下取得了抗疫斗争的重大成果，充分体现了中国特色社会主义制度的显著优势。“当下，不同国家以及政党之间仍然存在并将继续存在意识形态、政治理念等方面的差异。我们需要秉持耐心和尊重，促进双边和多边的联系及对话。中国以全人类福祉为考量，提出构建人类命运共同体的理念，为世界指明一条共克时艰和应对挑战的道路。”马瑞克斯表示。

长期以来，世界工会联合会与中华全国总工会保持着密切合作，共同致力于保障工人利益、维护世界和平。“全球工人阶级的利益保障需要世界各国的共同努力和行动。在中国共产党的大力支持下，中华全国总工会与世界其他国家的工会和工人阶级建立了牢固的联系，这些友谊的纽带成为中国与非洲、南美、中东等地区合作不断发展的坚定基石。”马瑞克斯说。

因为工作关系，马瑞克斯足迹遍布五大洲的90多个国家，与许多国家的工会组织领导人和工人有过交流。“在和他们的交谈中，我愈加清晰地感受到中国在他们心中的声望和地位。他们视中国为坚定的伙伴、真挚的朋友，认为中国代表着和平与友谊的力量。”

专访结束之际，马瑞克斯向中国共产党建党百年致以由衷祝贺。“中国是一个拥有悠久历史和璀璨文化的国家，中国人民勤奋、勇敢、爱好和平。100年来，中国共产党带领中国人民走过了辉煌的历史长河，并将稳步迈向美好未来。”

非洲工会统一组织总书记阿尔扎基·迈祖德——

推动中国实现经济社会飞速发展

本报记者 姜 宣

“我第一次到中国时，中国的现代化发展水平就给我留下了深刻印象。我看到的中国，完全不同于某些西方媒体的不实描述。”日前，非洲工会统一组织总书记阿尔扎基·迈祖德在接受本报记者采访时说。

迈祖德曾多次到访中国，在安徽、浙江、山西等地实地考察。在他看来，中国能够摆脱贫穷，实现和平发展的秘诀正在于中国共产党的领导。“中国共产党始终坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合，走出一条中国特色社会主义发展道路，推动中国实现经济社会飞速发展。”

“在以习近平同志为核心的中国共产党领导下，中国取得了新的历史性成就，数亿人口摆脱贫困，人民生活水平不断提高。”迈祖德表示，习近平新时代中国特色社会主义思想是中华优秀传统文化的传承和弘扬，也是对当下中国发展的深邃思考和深刻总结，推动中国不断取得新进步。

人民是历史的创造者，是推动社会发展的根本力量。迈祖德认为，中国共产党坚持以人民为中心的发展思想，是中国共产党的优势所在。中国共产党团结带领全国人民共同努力，取得疫情防控重大战略成果，充分证明了这一执政理念所具有的强大力量。“依靠人民才能实现发展，任何不关注人民的发展思想都注定要失败。”迈祖德说。

“中国倡导多边主义，谋求实现合作共赢。”迈祖德提到，一些国家采取各种手段削弱国际组织和机构的影响力，动辄采取单边主义和保护主义措施。“事实上，他们是想把这个世界拉回到弱肉强食的‘丛林时代’，推行霸权主义的强盗逻辑。”迈祖德表示，世界各国应坚定维护多边主义，支持国际组织发挥作用，为建设更美好的世界而行动。

非洲工会统一组织是非洲大陆唯一包含所有非洲国家工会的区域性工会组织，会员包括非洲54个国家的70多个全国性工会组织。迈祖德表示，非洲工会统一组织将借鉴中华全国总工会在中国共产党领导下取得的经验和成就，加强与中华全国总工会的合作，共同促进社会稳定、经济发展。

“在过去的100年间，中国共产党带领中国人民取得了非凡的历史成就，中国发生了翻天覆地的变化。”迈祖德表示，值此中国共产党成立100周年之际，祝愿中国和平发展事业不断向前，中国更加繁荣昌盛。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2021年07月12日 17 版）

(责编：郝江震、岳弘彬)