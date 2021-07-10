新华社圣保罗7月9日电（记者宫若涵）巴西卫生部9日公布最新数据显示，24小时内巴西新增新冠确诊病例57737例，累计确诊19020499例；新增死亡病例1509例，累计死亡531688例；累计治愈17479277例。

巴西主流媒体根据各州卫生厅公布的数据联合统计得出，在截至本月9日的一周里，巴西平均每日新增确诊病例47656例，比两周前的数据下降了36%，是今年2月22日以来的最低值；平均每日新增死亡病例1387例，比两周前的数据下降了23%，是今年3月4日以来的最低值。

由于疫情出现好转，巴西人口最多的圣保罗州从9日起开始放宽防疫措施，允许餐厅、酒吧等场所的最晚营业时间从21时延长至23时，并且顾客上座率上限从40%提高到60%。根据州政府当天公布的最新数据，圣保罗州累计新冠确诊病例达到3853276例，累计死亡病例131960例。

巴西奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会8日发布的公报显示，在6月20日至7月3日期间，巴西所有州的日增确诊病例数和新增死亡病例数都没有增加，全国公立医疗系统的重症监护病床使用率也持续下降。但该机构警告说，目前巴西新冠病毒传染率依然高企，再加上德尔塔变异毒株已开始传播，因此不能保证未来疫情一定会继续好转。

此外，9日上午，圣保罗州布坦坦研究所开始对该机构自主研发的新冠疫苗ButanVac进行Ⅰ期临床试验，预计共有6000名18岁及以上的志愿者参与Ⅰ期和Ⅱ期临床试验。

巴西主流媒体根据各州卫生厅的数据联合统计得出，截至9日20时，巴西全国已有82908617人接种了第一剂新冠疫苗，占总人口的39.15%；有29442320人完成了两剂疫苗接种或接种了只需一剂的疫苗，这些完全接种者占总人口的13.9%。

(责编：崔越、刘洁妍)