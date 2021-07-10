人民网莫斯科7月10日电 （记者张光政）7月9日的莫斯科国际音乐厅张灯结彩，喜气洋洋，中国驻俄罗斯大使馆、俄中友好协会在此隆重举办庆祝中国共产党成立100周年大型音乐会。中国驻俄罗斯大使张汉晖，俄国家杜马（议会下院）第一副主席、俄中友好协会主席梅利尼科夫在演出开始前分别致辞。俄政党、议会负责人，俄中议员友好小组、外交部、俄中友协、科学院远东研究所、主流媒体代表，中国驻俄使馆外交官，中资机构、华侨华人、留学生代表共约500人出席。

当地时间7月9日晚，中国驻俄罗斯大使馆、俄中友好协会在莫斯科隆重举办庆祝中国共产党成立100周年大型音乐会。主办方供图

张汉晖大使表示，中国共产党建党百年历史也是中俄关系披荆斩棘，不断迈向更高水平并步入新时代的发展史。“喝水不忘挖井人。”我们不会忘记苏俄友人为中国共产党和中国人民提供的支持和帮助，更加珍视成熟、稳定、坚固的新时代中俄关系。今年恰逢《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，两国元首宣布条约延期，决定赋予条约新的时代内涵，将中俄新时代全面战略协作伙伴关系提升到更高水平。

中国驻俄罗斯大使张汉晖在庆祝中国共产党成立100周年音乐会演出开始前致辞。主办方供图

张大使表示，我们坚信，在两国元首的战略引领下，在条约精神的指引下，中俄将凝心聚力、笃定前行，不断提升两国战略协作水平，巩固人民传统友谊，坚定捍卫国际公平正义，有力维护双方共同利益，为促进世界和平与稳定发挥更大作用。

梅利尼科夫热烈祝贺中国共产党成立100周年并表示，建党百年是中国共产党和中国人民的重要节日，我们很高兴能与中方共同庆祝这一重要历史时刻。回首百年征程，中国共产党成功应对艰巨的历史挑战，取得伟大成就，积累宝贵经验，这不仅是中国更是全世界的财富。

梅利尼科夫强调，在复杂多变的国际形势下，面对制裁、封锁和压迫，新时代俄中全面战略协作伙伴关系向世界展示了相互尊重、相互支持、谋求共同发展的建设性力量。梅利尼科夫表示，双方共同就中国共产党百年华诞、《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年举办一系列庆典活动，使俄罗斯民众看到了一个更加美好、现代、发达、幸福的中国，相信这些活动必将为两国关系发展注入新的强劲动力。

在现场热烈的掌声中，一首红色经典乐曲《红旗颂》拉开了整场音乐会的序幕，俄罗斯著名交响乐团国立柴可夫斯基大交响乐团为两国嘉宾献上了一场精彩纷呈的演出，《我爱你中国》《黄河》《我和我的祖国》《斯拉夫进行曲》《国际歌》《时代，前进！》等经典曲目为中国共产党建党百年华诞献礼，为新时代中俄全面战略协作伙伴关系喝彩。“我爱你中国，我要把美好的青春献给你，我的母亲，我的祖国。”久久回荡的歌声引发了强烈共鸣，如一股股暖流沁入心田。当雄壮的国际歌奏响时，掌声雷动，全体观众起立合唱，共同追忆中苏友好岁月，满腔的热血也随之沸腾，将音乐会推向高潮。

音乐会开始前，中俄两国嘉宾参观了中国驻俄使馆举办的“中国共产党的100年”图片展国际巡展，回顾中国共产党百年奋斗的光辉历程，展望中华民族伟大复兴的光明前景。张汉晖大使现场接受了俄主流媒体采访。

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