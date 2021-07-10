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美国加州遇“特大干旱” 州长吁民众节水15%

2021年07月10日09:36 | 来源：新华网
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美国加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆8日呼吁居民和企业在自愿基础上将用水量减少15%，以应对今年夏天的大旱。

纽瑟姆在新闻发布会上称加州目前面临“特大干旱”，呼吁民众采取多项措施节约用水，比如少浇灌草坪、减少淋浴时间。

他说：“我们几年前从一场持续五年的旱灾中走出，现在又旱了两年。”

纽瑟姆说，自愿节水15%不仅针对居民，还适用于工业、商业和农业。据加州政府官员估计，省出来的水量可供超过170万个家庭用水一年。

纽瑟姆在发布会上还宣布又有9个县进入干旱紧急状态。按照美联社说法，至此，加州58个县中，50个县进入干旱紧急状态，覆盖全州42%人口。虽然洛杉矶、旧金山和圣迭戈等城市没有进入干旱紧急状态，但纽瑟姆呼吁这些地区的民众也节约用水，因为他们的供水主要依靠遭遇旱情地区的河流和水库。

据美联社报道，加州属于地中海气候，夏季通常干旱，今年较往年尤甚，加上持续高温天气，全州1500多个水库的水位比往年同期低50%，森林防火也面临巨大挑战。与此同时，气象部门预计，美国西部地区本周多地最高气温会打破纪录。（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：崔越、刘洁妍)

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