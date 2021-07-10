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哥伦比亚政府公布17名参与刺杀海地总统嫌犯身份

2021年07月10日09:33 | 来源：新华网
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新华社波哥大7月9日电（记者高春雨）哥伦比亚政府9日公布了17名涉嫌参与刺杀海地总统莫伊兹的哥伦比亚公民身份，另有4家公司因涉嫌组织并参与刺杀行动正在接受调查。

哥国家警察总局长巴尔加斯在9日举行的新闻发布会上说，目前已确定身份的17人均曾在哥军方服役，并于2018年至2020年间相继退役。海地警方已抓捕其中15人，另2人在抓捕过程中死亡。

巴尔加斯介绍，这些人分批次入境海地，并为刺杀行动接受训练。哥方已将掌握的部分嫌疑人行程信息通报给海地相关部门。此外，哥军方当天早些时候已派出特别调查组前往海地首都太子港。

哥总统杜克9日在社交网站上说，他当天稍早时候同海地总理约瑟夫通电话。杜克表示，哥方将全力配合海地调查事件真相，寻找在逃嫌犯和幕后主使。

海地总理约瑟夫7日通过电台发表声明说，当天凌晨1时，莫伊兹在家中被一群身份不明的武装分子杀害。海地警方8日说，一个由28人组成的武装团伙涉嫌参与刺杀莫伊兹，包括两名美国人和26名哥伦比亚人。

加勒比岛国海地面积约2.78万平方公里，人口1000多万。近年来，海地各党派间政治纷争错综复杂，社会治安问题突出。（参与记者：王钟毅）

(责编：崔越、刘洁妍)

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