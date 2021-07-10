人民网里约热内卢7月9日电 （记者吴杰）7月1日至8日，中国文旅部、中国驻哥伦比亚大使馆、江苏省文旅厅与哥伦比亚文化部携手胡里奥·马里奥·圣多明戈大剧院、江苏省杂技团成功举办经典杂技剧《小桥流水人家》云展演，吸引哥伦比亚各界民众与世界各地近220万观众欢聚云端。

驻哥大使蓝虎在致辞中表示，《小桥流水人家》是一场精彩绝伦、创意无限的云展演，是中国日新月异发展成就的艺术体现。

哥文化部部长马尤洛表示，感谢中国使馆和中国艺术家带来这场意象丰满、感人至深的视觉盛宴，希望今后能继续加强两国文化交流，加深民间了解和友谊，不断深化两国互利友好合作关系。

多位当地友人和观众均盛赞杂技剧《小桥流水人家》艺术再现了中华民族5000年来追求和传承和平、和睦、和谐的传统文化价值观。哥大剧院院长奥索里奥说：“现代科技使我们得以用新的视角、新的方式去欣赏世界多元文化。空中剧场是文明互鉴的大舞台，大剧院将不断为世界各国观众呈现更多中国优秀文艺作品。”

哥中友协创始人、前驻华大使戈麦斯说：“杂技剧《小桥流水人家》深深打动了我这位81岁老人的心。记得1977年9月哥中友协刚刚成立时，我们做的第一件事就是邀请成都杂技团、中国京剧团和中国乒乓球队访哥，文化体育交流为推动两国建交做出了重要贡献。今天的杂技剧《小桥流水人家》，融合了传统与现代、东方与西方、音舞与戏剧、创新与时尚，令人感叹中国传统文化的与时俱进及永恒魅力。”

《小桥流水人家》是由江苏省杂技团精心打造的集杂技、古典诗词、民乐及现代舞美于一体的中国首部全新杂技舞台艺术作品，曾先后获得十多项国内外艺术奖项。该剧营造了湖光潋滟的江南水乡、烟雨空蒙的黛瓦粉墙、丝竹管弦的余音绕梁、诗词歌赋的意味深长等美好意境，充分展现中国文化魅力。

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