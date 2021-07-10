人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

肯尼亚总统视察中企承建的斯瓦克大坝项目

2021年07月10日08:38 | 来源：新华网
小字号

新华社内罗毕7月9日电（记者曹凯 黎华玲）肯尼亚总统肯雅塔9日视察了中国能建葛洲坝集团承建的肯尼亚斯瓦克大坝项目，并对中方为全力推动项目履约付出的艰辛努力表示感谢。

肯雅塔当天在施工现场听取有关项目整体规划、防疫情况、建设进展等方面的汇报和进行视察，并向多家媒体发表演讲。他在演讲中感谢中国政府、中国驻肯尼亚大使馆和葛洲坝集团为全力推动项目履约付出的艰辛努力。

肯雅塔说，斯瓦克多用途水利开发项目是肯尼亚实现2030年远景发展规划和“四大发展目标”的旗舰项目，也是肯尼亚当前单体在建最大的集大坝、供水、灌溉、发电于一体的综合水利枢纽项目，建成后将为肯尼亚东南部地区的供水、供电、农业灌溉带来巨大经济收益。政府将加快推动项目二期发电厂和三期供水系统项目尽快落地，造福当地百姓。

据葛洲坝集团肯尼亚分公司负责人介绍，该公司作为一期大坝及其相关工程项目的主承包商，克服新冠疫情带来的巨大挑战，科学筹划，始终保持千余名当地工人安全作业，最终在2020年年底如期实现导流隧道贯通。目前，项目履约进度已完成合同工期的56%。

斯瓦克大坝位于肯尼亚西南部，是肯尼亚在建的最大水利水电工程，由中国能建葛洲坝集团承建。

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部