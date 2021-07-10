新华社内罗毕7月9日电（记者曹凯 黎华玲）肯尼亚总统肯雅塔9日视察了中国能建葛洲坝集团承建的肯尼亚斯瓦克大坝项目，并对中方为全力推动项目履约付出的艰辛努力表示感谢。

肯雅塔当天在施工现场听取有关项目整体规划、防疫情况、建设进展等方面的汇报和进行视察，并向多家媒体发表演讲。他在演讲中感谢中国政府、中国驻肯尼亚大使馆和葛洲坝集团为全力推动项目履约付出的艰辛努力。

肯雅塔说，斯瓦克多用途水利开发项目是肯尼亚实现2030年远景发展规划和“四大发展目标”的旗舰项目，也是肯尼亚当前单体在建最大的集大坝、供水、灌溉、发电于一体的综合水利枢纽项目，建成后将为肯尼亚东南部地区的供水、供电、农业灌溉带来巨大经济收益。政府将加快推动项目二期发电厂和三期供水系统项目尽快落地，造福当地百姓。

据葛洲坝集团肯尼亚分公司负责人介绍，该公司作为一期大坝及其相关工程项目的主承包商，克服新冠疫情带来的巨大挑战，科学筹划，始终保持千余名当地工人安全作业，最终在2020年年底如期实现导流隧道贯通。目前，项目履约进度已完成合同工期的56%。

斯瓦克大坝位于肯尼亚西南部，是肯尼亚在建的最大水利水电工程，由中国能建葛洲坝集团承建。

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