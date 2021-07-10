新华社联合国7月9日电 联合国安理会9日一致通过叙利亚跨境人道救援授权延期问题的第2585号决议。中国常驻联合国代表张军在投票后作解释性发言，阐述中方立场。

张军表示，中方一贯高度重视叙利亚人道局势，支持国际社会及联合国机构根据联大第46/182号决议规定的紧急人道救援指导原则，加大对叙利亚民众的人道救援。一直以来，中方通过双多边渠道向叙利亚提供了食物、医药、教育、公共服务等各方面援助，为改善当地人道状况发挥了积极作用。

张军强调，在叙利亚开展任何人道救援行动，应充分尊重叙利亚的主权和领土完整。跨境人道救援机制是在特定形势下做出的特殊安排，应结合地面形势发展，及时对这一机制的有效性和适用性进行评估和必要调整，使跨境机制逐步向跨线方式过渡。

张军表示，单边制裁是改善人道局势的主要障碍。古特雷斯秘书长、联合国人权事务高级专员、联合国人道事务协调办公室也多次对单边制裁的人道后果表达关切，呼吁解除有关措施。国际社会对此拥有广泛共识。跨境机制在政治上、法律上存在争议，跨线机制才应是人道救援的主渠道。支持跨线救援不能停留在口头上。安理会要厘清跨线救援的症结所在，敦促相关方早日打通大马士革到叙利亚西北部的跨线救援通道。加强跨境人道救援监测至关重要，这有助于防止跨境点使用超出安理会决议授权。安理会既然授权设立跨境机制，就要对该机制的中立、透明负责，就要保证机制的人道属性。

张军表示，经各方共同努力，在安理会刚刚采取行动的决议草案中，纳入了扩大跨线救援、加强跨境机制透明度、战后重建和应对疫情等重要内容，反映了中方和其他安理会成员的合理关切。这是在新形势下为全面妥善处理叙利亚人道问题迈出的正确一步。基于这一点，中方对这个决议草案投了赞成票。当然，决议草案还有不少可以改进的地方，特别是应该明确要求解除单边制裁。中方期待安理会成员继续为消除单边制裁负面影响采取切实措施，为从根本上克服叙利亚人道局势面临的挑战，保障叙利亚人民的福祉创造有利条件。

安理会2014年通过决议，授权联合国人道主义机构及其执行伙伴可跨越边界线和冲突线，向叙利亚人民提供紧急人道主义救援。安理会后来多次延长这一授权。

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