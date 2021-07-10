新华社莫斯科7月9日电（记者李奥）俄罗斯总统普京9日与美国总统拜登通电话，讨论打击网络犯罪等问题。

据克里姆林宫网站当天发表的声明，两国领导人在通话中就双方上月在瑞士日内瓦会晤期间谈及的信息安全与打击网络犯罪问题继续进行对话。双方强调在网络安全领域进行实质性、建设性合作的必要性。就近期有关一系列针对美方的网络攻击或源自俄罗斯境内的报道，普京表示，近一个月来美方相关部门并没有就这些问题与俄方进行沟通。俄方愿与美方共同开展行动，打击网络犯罪行为。

普京表示，俄美双方应在信息安全领域展开长期、专业的协作，不搞政治操弄，相关协作应在双边法律机制框架内进行，并符合国际法相关条款。

另据美国白宫发表的声明，拜登在通话中要求俄方采取行动打击在其境内活动的勒索软件犯罪团伙，并表示他将致力于与俄方就此保持沟通，美方将采取一切必要行动来保护美国民众和关键基础设施的安全。美国白宫新闻秘书普萨基6日说，美俄高级别官员下周将就勒索软件攻击问题举行会晤。

近几个月来，发生了多起针对美国企业的勒索软件攻击事件。美国软件企业卡西亚公司近日遭勒索软件攻击，其客户企业中有800家至1500家受波及。有美国媒体报道称，这起攻击与俄境内的“邪恶”黑客团伙有关。

美俄关系近年来持续紧张，拜登政府上台以来，双方在军控领域实现有限合作，但在乌克兰、网络安全、人权、干预选举等问题上分歧明显，对抗加剧。拜登和普京曾于6月16日在日内瓦举行会晤，但双方未取得任何重大突破。（参与记者：刘品然）

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