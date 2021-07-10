新华社联合国7月9日电（记者尚绪谦）联合国安理会9日一致通过第2585号决议，将叙利亚跨境人道救援授权延长12个月，至2022年7月10日。

根据这项决议，现有巴卜海瓦跨境点授权首先延长6个月，至2022年1月10日，待联合国秘书长就跨境救援机制透明度和跨线救援机制进展情况提交实质性报告后，再延长6个月。决议要求联合国秘书长每月向安理会通报情况并定期提交书面报告，报告应包含跨线救援行动的总体态势和跨境救援行动的具体细节。

安理会通过决议后，联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明，对叙利亚跨境人道救援授权得以延期表示欢迎。

中国常驻联合国代表张军在投票后作解释性发言，阐述中方立场。张军强调，跨境人道救援机制是在特定形势下做出的特殊安排，应结合地面形势发展，及时对这一机制的有效性和适用性进行评估和必要调整，使跨境机制逐步向跨线方式过渡。单边制裁是改善人道局势的主要障碍。中方期待安理会成员继续为消除单边制裁负面影响采取切实措施，为从根本上克服叙利亚人道局势面临的挑战，保障叙利亚人民的福祉创造有利条件。

安理会2014年通过决议，授权联合国人道主义机构及其执行伙伴可跨越边界线和冲突线，向叙利亚人民提供紧急人道主义救援。安理会后来多次延长这一授权。

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