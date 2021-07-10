人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

联合国安理会通过叙利亚跨境人道救援授权延期决议

2021年07月10日08:30 | 来源：新华网
小字号

新华社联合国7月9日电（记者尚绪谦）联合国安理会9日一致通过第2585号决议，将叙利亚跨境人道救援授权延长12个月，至2022年7月10日。

根据这项决议，现有巴卜海瓦跨境点授权首先延长6个月，至2022年1月10日，待联合国秘书长就跨境救援机制透明度和跨线救援机制进展情况提交实质性报告后，再延长6个月。决议要求联合国秘书长每月向安理会通报情况并定期提交书面报告，报告应包含跨线救援行动的总体态势和跨境救援行动的具体细节。

安理会通过决议后，联合国秘书长古特雷斯通过发言人发表声明，对叙利亚跨境人道救援授权得以延期表示欢迎。

中国常驻联合国代表张军在投票后作解释性发言，阐述中方立场。张军强调，跨境人道救援机制是在特定形势下做出的特殊安排，应结合地面形势发展，及时对这一机制的有效性和适用性进行评估和必要调整，使跨境机制逐步向跨线方式过渡。单边制裁是改善人道局势的主要障碍。中方期待安理会成员继续为消除单边制裁负面影响采取切实措施，为从根本上克服叙利亚人道局势面临的挑战，保障叙利亚人民的福祉创造有利条件。

安理会2014年通过决议，授权联合国人道主义机构及其执行伙伴可跨越边界线和冲突线，向叙利亚人民提供紧急人道主义救援。安理会后来多次延长这一授权。

(责编：崔越、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部