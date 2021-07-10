本报记者 于 洋 韩 硕 屈 佩

今年2月，习近平主席在北京以视频方式主持中国—中东欧国家领导人峰会并发表主旨讲话强调，中国愿同中东欧国家顺应时代大势，实现更高水平的共同发展和互利共赢，携手推动构建人类命运共同体。

在有关各方共同努力下，峰会各项成果正在得到落实。从贸易往来到农业合作再到绿色发展，中国和中东欧国家在挑战中寻找机遇，在探索中创新模式，开辟出广阔的合作空间。中国—中东欧国家合作已进入提质升级的新阶段，正在迎来更加光明的前景。

贸易往来创新高

数字经济和跨境电商在中国与中东欧贸易中发挥巨大推动作用。中国—东南欧洲商会主席马里奥·兰都里奇说：“中东欧国家与中国在商贸领域展开了卓有成效的合作。中国大力促进国际合作，开展可持续的共赢项目，为中东欧企业进入中国市场创造便利，为后疫情时代各国通力合作、互惠互利带来契机。”

中国海关数据显示，今年前4个月，中国—中东欧双边贸易总额为407.1亿美元，比2020年同期增长47.9%。中国—中东欧国家贸易指数综合指数为273.80点，同比上涨28.6%，中国对中东欧国家进出口贸易持续稳定增长。

农业合作潜力大

农业合作是中国—中东欧国家合作机制最早确立的合作内容之一。中东欧国家有优质的农业资源，希望与中国开展合作，促进农产品贸易，推动农业领域投资，加强农业技术交流。中国—中东欧国家合作机制启动9年来，自中东欧国家进口农产品年均增长约9.7%。截至目前，中国已经和中东欧国家签署海关检验检疫合作文件95份，涉及15个国家，已批准14国的132种食品和几十种农产品输华。越来越多的中东欧国家农产品走进中国普通百姓家中。

目前，中国海关与中东欧国家对口部门正加强合作，加快中东欧农食产品输华准入进程，积极推动实现“未来5年中国从中东欧国家的农产品进口额翻番，双方农业贸易额增长50%”的目标。中国农业农村部将开展探索建设中东欧农产品批发市场、支持中东欧国家农业产业园建设、探索农业人力资源合作等，推动中国与中东欧国家农业经贸合作向更高水平、更高质量发展。

绿色发展添动能

近年来，众多中国企业积极参与中东欧国家能源转型，在中东欧地区打造了良好的信誉与口碑，一大批绿色低碳、生态环保、普惠民众的清洁能源项目正在顺利推进。

中国电力规划设计总院去年发布的《中国—中东欧能源合作报告》显示，2021年以来，中国企业在中东欧地区的风电、光伏等领域累计投资超过40亿欧元，中国新能源整车、锂电池、零部件生产企业在中东欧国家设厂，融入欧洲新能源汽车产业链。波黑达巴尔水电站、塞尔维亚潘切沃联合循环电站等一系列重点能源合作项目落成运营或启动建设，为当地带来巨大经济和环境效益，改善了当地民生福祉。

黑山是中国—中东欧国家环保合作机制牵头国。黑山经济部前部长德拉吉察·塞库利奇表示，黑山可再生能源富足，发展潜力巨大。中国与黑山在清洁能源领域的合作，为黑山实现稳定供电作出重要贡献，为黑山的生态环境保护探索出新路，也为当地发展带来看得见的变化和机遇。

2021年是中国—中东欧国家合作绿色发展和环境保护年。以共享绿色发展新机遇为导向，双方将深化绿色经济、清洁能源等领域合作，扩大风能、太阳能等清洁能源联合开发，为中国—中东欧国家合作增添绿色动能。

(责编：袁勃、牛镛)