本报记者 李嘉宝

图为六月二十一日，第十一届中俄文化大集盛装启幕，参加活动的中方青年挥舞着中俄国旗向俄方致意。

邱齐龙摄（人民视觉）

延续世代友好 初心历久弥坚

6月28日，中国国家主席习近平在北京同俄罗斯总统普京举行视频会晤。两国元首发表联合声明，共同宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期。舆论普遍关注到，“世代友好”成为此次元首会晤的关键词之一。习近平主席指出，《中俄睦邻友好合作条约》确立的世代友好理念符合两国根本利益。普京总统表示，《俄中睦邻友好合作条约》体现了两国人民世代友好的意愿。

面对世纪疫情叠加百年变局带来的重重挑战，中俄两国团结一心，紧密合作，“世代友好”的缔约初心历久弥坚——

俄罗斯是第一个派遣防疫专家代表团赴华的国家，中国也向俄罗斯持续提供抗疫支持；在疫情最严峻时期，两国空中航线始终畅通，边境货运从未中断，政府及民间人士定期交流分享抗疫经验；中俄还携手抵制“政治病毒”，反对将疫情政治化、政治标签化。此外，中俄经贸、科技、能源等领域合作克服疫情带来的不利影响，不断取得新成果：2020年，两国贸易额继续保持1000亿美元的水平；2020至2021年，中俄首次举办以“科技创新”为主题的国家年，推出最长合作清单；东线天然气管道长江盾构穿越工程、田湾核电站、徐大堡核电站、阿穆尔天然气处理厂等项目取得积极进展……

正如习近平主席所说，今天的中俄关系成熟、稳定、坚固，经得起任何国际风云变幻考验。

国务院发展研究中心欧亚社会发展研究所研究员许涛在接受本报记者采访时分析，冷战结束以来，中俄关系整体发展顺畅。两国彻底解决了边界遗留问题，积极推动双边关系达到战略协作水平。2019年，中俄全面战略协作伙伴关系进入新时代，双边关系的内涵得到进一步丰富。《中俄睦邻友好合作条约》延期，表明在全球和地区格局形势的变化中，中俄一直保持高度政治互信、彼此坚定支持，共同应对各种新挑战。

元首外交引领 发展动力十足

2013年3月，习近平主席访问俄罗斯，首次在国际场合阐述构建人类命运共同体和新型国际关系的基本原则，书写了中国特色大国外交浓墨重彩的一笔。

多年来，中俄元首保持高频互访节奏，并多次在国际多边场合会晤。新冠肺炎疫情发生后，习近平主席同普京总统以通话、视频等形式继续保持沟通，为双边关系保驾护航。

“元首引领是中俄关系行稳致远的最根本保障。”中国外交部发言人汪文斌近日在例行记者会上表示，新时代中俄关系处于历史最好时期。我们坚信，睦邻友好是中俄两国的主流民意，互利共赢是双方合作的不变航向。

“新时代中俄关系发展动力十足。”许涛指出，其一，中俄建立了以元首外交为引领、以高度政治互信为基础的有效协作机制，包括总理定期会晤机制、副总理级政府间合作委员会和地方政府间对话机制等。其二，中俄在重大对内对外战略上实现了良好对接。如中国提出的“一带一路”倡议得到俄方理性解读，并和俄罗斯“欧亚经济联盟”战略实现对接，共同推动区域经济一体化发展。其三，当前大国关系中存在一些不和谐因素，一些守成大国将别国定义为对手，不断加码制裁打压。在复杂多变的国际环境中，中俄加强战略协作意义重大。

分析人士指出，日益广泛的共同利益为中俄友好奠定坚实基础。在近期中俄两国元首发表的联合声明中，中俄再次强调两国关系“是不谋求权宜之计、不带意识形态色彩、全面考虑彼此利益、互不干涉内政、具有独立价值、不针对第三国的新型国际关系”。

“中俄关系坦坦荡荡，不针对任何特定国家。”《俄罗斯报》网站近日刊登专栏文章指出。在俄罗斯《记者真理报》看来，中俄是真正的伙伴，无须担心那些挑拨离间的声音。

维护多边主义 彰显大国担当

俄新社关注到，在《俄中睦邻友好合作条约》签署20周年之际，俄中两国元首发表的联合声明不只涉及双边关系，还有对国际时局的共同评价：个别国家鼓吹大国竞争对抗，信奉零和博弈，国际关系中的强权因素抬头。一些国家以意识形态划线，粗暴干涉主权国家内政，动辄实施单边制裁，动摇包括军控领域在内的国际关系体系法律基础，带来种种消极影响。

“在当前风险挑战和全球多地冲突加剧的背景下，俄中协作已成为维护全球战略稳定的重要因素。”俄罗斯俄中友好协会中央理事会成员柳德米拉·马岑科近日接受采访时指出，俄中两国不受外界干扰、坚定深化协作，为解决国际问题注入正能量。

捍卫真正的多边主义和国际公平正义，中俄行动实实在在：作为安理会常任理事国，中俄为推动朝核、伊核问题等国际和地区热点问题的政治解决贡献智慧；在联合国、二十国集团、上海合作组织、金砖国家合作机制等多边框架内，中俄密切协调配合，提出完善全球治理的重要方案；面对疫情挑战，中俄积极向他国分享经验、提供疫苗……正如俄新社所说，“俄中关系不仅达到历史最高水平，其合作水平早已超越了冷战时期的那些军事政治同盟。世界越是动荡，俄中就越有必要加强战略协作。”

“双方将继续践行真正的多边主义”“反对在多边机构中搞政治对抗”“倡导国际社会维护并弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的共同价值观”……中俄联合声明中的诸多内容，充分彰显两国的大国担当。许涛指出，在国际体系面临深刻调整、世界经济发展动能转换的当下，人类社会面临着共同的问题和挑战。中俄是具有世界影响力的大国，中俄战略协作是维护世界和平稳定的压舱石。

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