本报记者 严 瑜

图为中国共产党与世界政党领导人峰会在北京钓鱼台国宾馆设立的分会场。

（来源：中国共产党与世界政党领导人峰会官方网站）

近日，中国共产党与世界政党领导人峰会以视频连线方式举行。中共中央总书记、国家主席习近平出席峰会并发表主旨讲话。

作为世界上最大的执政党，中国共产党的治国理政经验以及为完善全球治理作出的重大贡献，是各国政党领导人讨论最为热烈的话题。与会嘉宾在为中国共产党百年华诞送上祝福的同时，更对这个百年大党的执政能力以及世界情怀给予高度评价。

“坚守信念又灵活智慧的政党”

恰逢中国共产党成立100周年之际，参加本次峰会的多国政党领导人谈及中国共产党在100年间走过的光辉历程以及取得的伟大成就，无不给予盛赞。

俄罗斯统一俄罗斯党主席、俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在致辞中表示，中国共产党成功找到中国特色社会主义道路，铺就迈向中华民族伟大复兴的道路，领导中国取得令人瞩目的成就。

“全世界没有任何一个政党和政治组织可以取得这样的成就。”塞尔维亚前进党主席、总统武契奇指出，在中国共产党的领导下，超过7亿中国人民实现脱贫，完成了人类历史上最伟大的脱贫任务。中国用短短几十年的时间发展成为世界强国。中国共产党在建设国家过程中激发出的伟大创造力为世界各国带来了启迪和希望。

从与会嘉宾的发言中不难发现，如今国际社会对中国共产党的关注角度正在发生重要变化：从询问“中国共产党能不能、行不行”到渴望了解“中国共产党为什么能、为什么行”；从惊叹“中国共产党能、中国共产党行”到思索“我们怎么做才会也能、也行”。

“我们看到了一个面对巨大挑战，坚守信念又灵活智慧的政党；一个将全面发展、制度建设、法制建设贯穿工作全过程，以人民为中心的政党。”古巴共产党中央第一书记、国家主席迪亚斯—卡内尔表示，中国有效应对新冠肺炎疫情，成功消除极端贫困，这都是中国共产党回应民众诉求、高效开展工作的结果。

巴基斯坦正义运动党主席、总理伊姆兰·汗也认为，中国共产党之所以取得成功，关键在于坚持以人民为中心的发展理念。中国共产党的实践证明，政党唯有全心全意为人民服务，才能广受拥护。

“我读了中国国新办发布的《人类减贫的中国实践》白皮书，书中提到了很多值得纳米比亚和其他发展中国家学习借鉴的有益做法。”纳米比亚人组党主席、总统根哥布表示，纳米比亚将学习借鉴中国的“4+2”工作法，即农村所有村级重大事项都必须在村党组织的领导下，按照“四议”“两公开”的程序决策实施，以更好推进该国的减贫进程。

“中共是我们难得的真朋友”

当前，新冠肺炎疫情仍在肆虐，全球经济复苏乏力，孤立主义和民粹主义在部分国家大行其道。在这关键时刻，中国共产党不忘初心，始终关注人类前途命运。

“在座的许多政党都对中国共产党怀有深切的感激之情。”南非非国大主席、总统拉马福萨在致辞中表示，无论是在我们争取民族解放时期，还是国家建设时期，中国共产党始终坚定给予我们支持，与我们团结一致。非国大感谢中国政府和中国人民慷慨为非洲捐赠新冠肺炎疫苗、防护设备和其他物资。拉马福萨在致辞结尾由衷感叹：“中国共产党是我们难得的真朋友。”

会上，多国政党领导人表达了对中国共产党帮助其抗击疫情、恢复经济的由衷感谢。津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线主席兼第一书记、总统姆南加古瓦表示，新冠肺炎疫情在津暴发以来，中国及时施以援手，捐赠多批医疗、抗疫物资和疫苗，为津抗疫发挥重要作用。在中国共产党的领导和努力下，发展中国家才得以获得新冠肺炎疫苗，人民的生命才得到保障。

为人民谋幸福、为人类谋进步，中国担当一以贯之。

2013年，习近平总书记在哈萨克斯坦首次提出了建设“丝绸之路经济带”倡议，“一带一路”合作由此发端。提及这项倡议，哈萨克斯坦“祖国之光”党主席、首任总统纳扎尔巴耶夫表示，他始终铭记那个重要时刻。如今，“一带一路”倡议的有效性已经得到充分证明，参与者都从中受益。

巴勒斯坦法塔赫主席、总统阿巴斯认为，中国提出的“一带一路”倡议有助于推动世界各国深化经济合作，这一创举体现出中国在为维护各国人民共同利益贡献智慧方面走在了前列。

会上，构建人类命运共同体等理念也赢得与会嘉宾的广泛认可与共鸣。

“当前，新冠肺炎疫情依旧肆虐，我们比以往更需要团结一致。我们生活在一个地球村，携手合作才能战胜疫情。”莫桑比克解放阵线党主席、总统纽西表示，美好未来需要各个国家和人民更加团结一致、和谐相处，携手实现共同繁荣。莫桑比克解放阵线党和中国共产党秉承共同的理念，正朝着多边主义大步前进，共同构建人类命运共同体。

“我们面前有广阔的合作之路”

“中国共产党的对外政策不仅提升了中国的国际影响和地位，也吸引了世界各国同中国积极发展友好关系，向中国敞开大门，斯里兰卡就是这些国家中的坚定一员。”斯里兰卡人民阵线党领袖、总理马欣达·拉贾帕克萨道出了许多国家政党领导人的心声。

从中国共产党与世界政党高层对话会，到“中国共产党的故事——地方党委的实践”活动；从中俄执政党对话，到中国—阿拉伯国家政党对话会、中拉政党论坛、中非政党理论研讨会、中国—中亚政党论坛、中国共产党同东南亚国家政党对话会……近年来，中国共产党不断丰富同各方的对话机制，主动搭建桥梁，同世界各国政党平等交流、共商共议、互学互鉴。

作为中国共产党迄今主办的规格最高、规模最大的全球性政党峰会，此次峰会的成功举行更向世界彰显中国共产党的担当与胸怀。

社会党国际主席、希腊前总理帕潘德里欧表示，中国共产党与社会党国际长期保持机制化交往，交流观点与经验。2004年建立战略对话机制以来，双方在气候变化、可持续发展与其他共同关心的问题上保持密切联系，开展对话，取得丰硕成果。此次峰会为中国共产党与社会党国际就共同关切的重要问题展开战略对话、加强交流合作提供了契机。

西班牙共产党主席森特利亚认为，当前，各国政党有责任积极参与构建人类命运共同体，在尊重各国独立和主权的基础上，投入资源和财富，努力解决数十亿人仍面临的饥饿、疾病、教育、住房等问题。通过本次峰会，与会代表可以从不同角度提出理念、建议和相关计划，为共同建设一个更美好、和平和幸福的世界贡献力量。

“我们面前有一条广阔的合作之路。”阿根廷正义党主席、总统费尔南德斯指出，从全球范围而言，我们正处于一个关键的时刻。不公正、不平等的现象依然存在。各国政党必须加强合作，谋求实现经济和社会发展，真正惠及世界上所有居民。此次峰会让各国政党领导人聚在一起，共同思考政党在人民生活中应发挥的作用，无疑有助于加强形成共识。

(责编：袁勃、牛镛)