据新华社日内瓦电 中国常驻日内瓦代表团和新疆维吾尔自治区7月7日共同举办“新疆是个好地方——民族团结一家亲”视频交流会。俄罗斯、沙特阿拉伯、巴基斯坦、古巴、白俄罗斯、泰国、伊朗、伊拉克、阿尔及利亚、孟加拉国、喀麦隆等30余国常驻日内瓦代表和高级外交官、联合国人权高专办官员、媒体记者等参加。

新疆维吾尔自治区人大常委会主任肖开提·依明在致辞中表示，新疆自古以来就是中国多民族共同生活的家园，中华各族儿女共同开发建设新疆，共同维护边疆稳定、国家统一、民族团结，共同推动国家的发展进步，形成了你中有我、我中有你的血肉联系。新疆维吾尔自治区全面贯彻落实党的民族理论和民族政策，以筑牢中华民族共同体意识为主线，全力促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，巩固发展了平等团结互助和谐的社会主义民族关系，民族团结进步事业蓬勃发展。新疆所做的一切，光明磊落、坦坦荡荡，就是为了促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展。美西方个别政客和媒体攻击新疆“系统性迫害少数民族”，完全是颠倒黑白、造谣诬蔑，更是对最珍贵民族感情的亵渎，其根本目的是要挑拨民族关系、制造民族对立、破坏新疆安全稳定、阻碍中国发展壮大，新疆人民对此强烈谴责和坚决反对。欢迎各国使节到新疆参观访问，实地感受新疆各民族手足相亲、守望相助的真挚情谊，感受新疆各民族的繁荣发展，见证完全不同于美西方反华势力描绘的新疆。

中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使在致辞中表示，民族团结是新疆各族人民的生命线，是新疆发展进步的根本基石。在中国共产党领导下，新疆各族人民团结奋斗，取得了令人瞩目的经济社会发展成就。近年来，某些国家和势力出于政治目的，炮制各种关于新疆的谣言谎言，攻击中国民族宗教政策，借机向中国施压制裁，企图破坏新疆稳定，遏制中国发展，损害新疆人民追求美好幸福生活的权利。他们的卑劣行径遭到了国际社会共同反对。在人权理事会第47次会议上，90余国以不同方式支持中方在涉疆问题上的正义立场，充分反映了国际社会人心所向。无论某些国家、某些势力如何造谣抹黑，都无法阻挡新疆繁荣发展的步伐，也改变不了新疆各族人民心手相连、共同奋斗、共同进步的大好局面。

会议播放了反映新疆各族人民团结友爱、互相帮助、像石榴籽一样紧紧抱在一起的短片《石榴花开》。新疆大学副校长祖力亚提·司马义介绍了党的民族政策以及中华民族交流交融、捍卫国家统一和领土完整的历史。新疆艺术剧院创作研究部副主任米克拉依·依布拉音介绍新疆尊重和保障各民族权利以及少数民族文化保护等情况。新疆各地群众代表通过视频连线发言，结合自身经历介绍各民族人民互帮互助、共创美好生活的动人故事：神华新疆能源有限责任公司职工郭勇帮助“民族团结一家亲”结亲对象和田地区茹克亚木一家发展壮大玫瑰花加工合作社，走上致富道路；喀什地区疏勒县退休教师潘玉莲创办“爱心小课堂”，三十年如一日义务辅导照看所在社区各族儿童……

朝鲜、斯里兰卡、委内瑞拉、白俄罗斯、伊朗、老挝、喀麦隆、埃塞俄比亚等国使节发言，赞赏中国共产党坚持以人民为中心的执政理念，领导中国人民取得了伟大的发展成就，包括消除绝对贫困；表示中国新疆各族人民团结友爱、互帮互助的故事感人至深；当前新疆经济繁荣发展，社会稳定，民族和谐，各族人民安居乐业，平等享有各项权利；西方国家却出于政治目的，肆意歪曲事实，编造谎言，对中国进行诬蔑，企图借此干涉中国内政；国际社会应共同反对西方国家的政治图谋，支持中国在涉疆等问题上的正义立场，支持中国维护主权和领土完整。

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