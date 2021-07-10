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中国、俄罗斯、叙利亚等在人权理事会对澳大利亚侵犯人权行为表示关切

2021年07月10日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社日内瓦7月8日电  7月8日，联合国人权理事会第四十七届会议审议澳大利亚第三轮国别人权审议报告。中国、俄罗斯、叙利亚等国和联合国难民署代表对澳大利亚侵犯人权行为表示关切。

　　中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使发言表示，中方对澳大利亚严重侵犯人权行径深表关切，澳大利亚军人在海外军事行动中滥杀平民，犯下严重战争罪行，至今仍逍遥法外。澳大利亚在第三国设立离岸拘留中心，大量移民、难民和寻求庇护者被长期甚至无限期强制关押，其基本人权受到侵犯。澳大利亚国内针对非洲裔、亚洲裔等少数族裔和穆斯林、土著人的长期性系统性歧视、仇恨犯罪十分严重。澳大利亚频频出于政治目的，散布虚假信息，以人权为借口干涉别国内政。中方敦促澳大利亚以参加国别人权审议为契机，正视和反思自身严重人权问题，立即停止各种侵犯人权行为，采取切实措施保护人权。

　　俄罗斯代表表示，俄关切澳大利亚对待土著人、移民的政策和设立移民拘留中心等做法，澳大利亚政府还干扰对澳士兵在阿富汗战争罪行的调查。叙利亚代表指出，国际社会需立即采取行动，追究澳大利亚军队在海外犯下的战争罪行，使受害者获得救济，防止悲剧重演。联合国难民署代表指出，澳大利亚需重新审视其任意和无限期拘留寻求庇护者、难民和无国籍者的政策，切实保障上述人员基本权利。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月10日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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