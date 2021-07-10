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王毅同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行视频会议

2021年07月10日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京7月9日电  国务委员兼外长王毅8日同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行视频会议。

　　王毅说，中国和欧盟是全面战略伙伴，也是当今世界两大独立力量。双方应树立正确的相互认知，排除来自各方面的干扰，推动中欧关系沿着正确轨道健康稳定向前发展。双方应发挥中欧高层交往机制引领作用，推动重点领域合作取得成果。继续相互支持办好昆明《生物多样性公约》第十五次缔约方大会、格拉斯哥联合国气候变化大会、马赛世界自然保护大会，推动中欧良性互动，形成协同效应。

　　针对所谓“基于规则的国际秩序”，王毅强调，规则应由国际社会共同制定，而不是搞“家规”“帮规”，以此强加于人。

　　王毅阐述中方在涉疆、涉港、人权等问题上的原则立场，强调中方维护国家主权和民族尊严的意志和决心坚定不移，反对各种虚伪的“教师爷”。

　　博雷利介绍了欧方对欧中关系及有关问题的立场和观点。他表示，中国的快速发展是客观事实，符合历史潮流，欧方无意搞制度性对抗，不认同“新冷战”和小圈子，无意使欧中关系陷入不稳定。欧方愿同中方重启接触对话，加强抗疫、气候变化、生物多样性保护等合作。欧中投资协定生效符合双方利益，希望双方为此共同努力。欧方不认同基于国内法对他国实施单边制裁或将自己意志强加于人。欧方坚持自己的价值理念，但欧方尊重中国的主权和领土完整，不支持香港“独立”。


　　《 人民日报 》（ 2021年07月10日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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