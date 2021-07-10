新华社北京7月9日电 综合新华社驻外记者报道：中国共产党与世界政党领导人峰会6日举行，峰会围绕“为人民谋幸福：政党的责任”主题进行深入交流，达成广泛共识。会后，多国政党领导人高度评价中国共产党带领中国取得的历史性发展成就和为人类进步事业作出的重要贡献，表示愿借鉴中国共产党的治国理政经验，担起为人民谋幸福的责任。他们认为，世界各政党应携手努力，共同建设更加美好的世界。

法国团结与进步党主席雅克·舍米纳德说，中国共产党对人民的热爱，形成了一条全民共同发展、进步的社会纽带。中国共产党为人民谋幸福的理念比西方要丰富得多，中国强调人与自然的和谐共生，强调开发自然过程中人的责任。“一带一路”倡议体现了世界共同发展、共赢的理念。后疫情时代，世界各国政党交流应该着眼未来一代以及人类社会发展，通过交流可以让彼此站到更高的角度看待问题。

西班牙共产党主席森特利亚说，中国共产党与世界政党领导人峰会具有“历史性意义”，它让秉承不同思想的各党派就人类的未来达成一致，将为人类迈向更美好的未来作出重要贡献。中国共产党领导中国为世界经济发展作出了巨大贡献，并展示了如何让数亿人摆脱贫困的经验，中国奉行的和平共处原则为人类打开了合作发展之路。

葡萄牙共产党总书记热罗尼莫·德索萨表示，中国经济社会建设的巨大成就，要归功于中国共产党长期坚持“以人民为中心”的执政理念。中国共产党和中国对世界和平、进步与合作，对增进各国人民之间的团结和友谊，都作出了重要贡献。

塞尔维亚执政党前进党副主席沙皮奇说，与中国的合作让塞尔维亚走上正确的发展道路，“没有中国朋友和中国投资，塞尔维亚的经济不可能得到发展。当我们面临新冠疫情时，中国朋友第一个向我们提供帮助”。

乌克兰“祖国党”主席季莫申科表示，中国成功树立了向世界其他国家提供抗疫援助的典范。中国用行动证明，只有各国携手努力才能成功克服全球性问题。各国要实现可持续发展的目标需要开展全球性政治对话，以寻求更好的发展路径。

摩尔多瓦社会主义者党主席、前总统多东说，加强国际合作需要世界各国共同行动，只有世界各国共同参与，才能让世界上所有国家都变得更加美好，中国在这方面正在并且还将发挥至关重要的作用。在脱贫攻坚方面、在推进新发展理念方面，摩尔多瓦可以从中国学习很多经验。

印度共产党总书记拉贾表示，中国共产党百年来取得了令人振奋的成就，给世界其他政党带来鼓舞。中国共产党取得如此巨大的成就，是因为能把马克思主义普遍真理同中国实践相结合，走出了中国特色社会主义道路。

巴西劳工党国际关系书记佩雷拉认为，在全球依然面临新冠疫情考验的时刻举办此次峰会是中国共产党力量的体现，这种力量将全世界人民团结起来对抗贫困和不平等、争取共同发展。佩雷拉说，中国为世界发展作出重大贡献，各国要彻底消除社会不公正，应该学习、借鉴中国共产党的经验。

摩洛哥公正与发展党总书记、首相奥斯曼尼表示，中国在科技、经济等各方面都取得了重大成就，中国共产党和中国人民为此付出了巨大努力。中国共产党与世界上众多不同政治理念的政党建立了良好关系，这对促进国际合作和世界和平非常有益。

刚果劳动党主席、刚果（布）总统萨苏表示，从消除绝对贫困到有效控制新冠疫情，中国在各领域的成就体现了中国共产党坚持人民至上的执政理念。世界各国应该寻求团结合作，让发展成果更多更公平地惠及各国人民。

（参与记者：李东旭、史彧、冯燚伟、陈进、温新年、赵丹亮、唐霁、刘芳、赵焱、陈威华、陈斌杰、胡晓明、孟鼎博、谢宇智）

《 人民日报 》（ 2021年07月10日 03 版）

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