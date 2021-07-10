本报记者 暨佩娟 朱玥颖

7月8日，国家主席习近平向南南合作援助基金和南南合作与发展学院成立5周年致贺信强调，中国愿同广大发展中国家一道，进一步释放南南合作潜力，共享发展机遇。习主席表示，希望南南合作援助基金继续帮助发展中国家实现可持续发展，南南合作与发展学院继续建好发展中国家高端人才培养基地和研究交流平台，为推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

当天，由国家国际发展合作署和商务部共同举办的南南合作援助基金和南南合作与发展学院（简称“南南学院”）成立5周年纪念活动在北京举行，中国政府部门代表、外国驻华使节、国际组织驻华代表、南南学院师生代表等150余人出席。

努力实现可持续发展

2015年9月，习近平主席在出席联合国发展峰会时宣布，中国将设立“南南合作援助基金”，首期提供20亿美元，支持发展中国家落实2015年后发展议程。

中国主张，掷地有声。2016年，首个南南合作援助基金项目正式启动。向索马里提供救灾和灾后恢复援助项目、应对也门霍乱疫情紧急人道主义援助项目、多米尼克飓风后重点建筑物屋顶修复项目……5年来，南南合作援助基金与联合国开发计划署、世界粮食计划署、世界卫生组织等10多个国际组织密切合作，在近50个发展中国家实施上百个项目，惠及2000多万民众。2017年5月，中方宣布向南南合作援助基金增资10亿美元。

联合国秘书长古特雷斯表示，通过南南合作援助基金和南南合作与发展学院，中国帮助发展中国家加强能力建设，实现自主发展。联合国期待与南南合作援助基金和南南合作与发展学院一道，为全人类实现可持续发展作出努力。

联合国驻华协调员常启德专门致函国家国际发展合作署署长罗照辉，表示中国使超过7亿人摆脱贫困，是经济社会和科学发展过程中“将不可能变为可能”的典范。南南合作援助基金是中国援外的创新模式，联合国机构与其合作密切，有效、高效、可持续地实施了大批令人瞩目的发展和人道主义项目。

联合国开发计划署驻华代表白雅婷代表国际组织介绍了同中方开展合作情况。她说：“国际发展合作对可持续发展目标的全球落地至关重要。中方通过南南合作援助基金，助力发展中国家实现更可持续、更具包容性和更有韧性的发展。对于中国作出的重要贡献，我们衷心感谢。”

联合国难民事务高级专员菲利波·格兰迪、国际电信联盟秘书长赵厚麟、联合国工业发展组织总干事李勇等国际组织负责人和代表发来视频祝福，并对中国国际发展合作成就予以高度评价。

活动期间，中外嘉宾共同按亮彩灯，启动“南南合作援助基金抗疫项目”。按照计划，中国将与世界粮食计划署合作，向贝宁、刚果（布）、利比里亚提供抗疫粮食援助，同联合国开发计划署合作向巴基斯坦提供抗疫援助。

探索适合自己的发展道路

2015年9月，习近平主席在出席联合国成立70周年系列峰会时宣布，中国将设立南南合作与发展学院。2016年4月，南南学院在北京大学挂牌成立。同年9月，来自27个发展中国家的首届48名硕士、博士学员入学。

博雅塔下、未名湖畔、朗润园中，都留下了学员们勤勉学习的足迹。他们积极参与课堂学习研讨，到中国各地参观访问，亲身感受中国发展的脉动，对中国理念和中国道路有了更深刻的理解。

2017年7月6日，南南学院首届26名硕士毕业生在毕业典礼现场朗读致习近平主席的感谢信，感谢中国政府给予他们提升知识水平、学习中国改革开放成功经验的机会。同年10月11日，习近平主席亲切复信，勉励毕业生“坚持学习、学以致用，行远升高、积厚成器，努力探索符合本国国情的可持续发展道路，成为各自国家改革发展的领导者”，同时强调“中国将发挥好南南学院的平台作用，推动开展南南合作，促进广大发展中国家共同走上发展繁荣之路”。

“习近平主席的回信极大鼓舞了我们。各国国情不同，处在不同发展阶段，世界上没有一套放之四海而皆准的发展模式，我们要探索适合本国的发展道路。”2019级硕士学员、缅甸复兴研究院项目主任克音·莫·敏因特说：“我将继续从事经济改革和地方公共财政系统改革的政策研究，努力探索适合我们国情的政策。”

北京大学国家发展研究院名誉院长、南南学院院长林毅夫说，南南学院立足于发展中国家现实，结合各国发展实际制定教育计划，从而共同提升发展的效率与能力。

5年来，由于课程具有实用性，南南学院在发展中国家的政府官员中广受欢迎。截至目前，南南学院已招收近60个国家的200多名硕士和博士学员，有160多名学员毕业归国，将在中国学习的经验知识付诸本国建设实践。

“南南学院的课程设置很有针对性，符合发展中国家建设需要，我们能够学以致用。”2017级博士学员、阿曼阿利兹伊斯兰银行安全监督经理纳赛尔·苏丹·阿卜杜拉·沙克西对本报记者说，走访深圳让他认识到经济开放的必要性，对回国后工作很有启发。

2019级博士学员、布隆迪外交部驻非盟前大使迪厄多内·恩达巴鲁希马纳表示，布隆迪在讨论建设一个工业园区，中国的丰富经验有极大参考价值，“南南学院是一个实用知识的殿堂，给非洲带来新希望，将成为我们和中国之间的桥梁！”

共同维护多边主义

作为世界上最大的发展中国家，中国在南南合作框架下向其他发展中国家提供了不少力所能及的援助。

中国帮助受援国减少贫困、改善民生，有力推动受援国社会经济发展，为缩小南北差距、促进南南合作和构建人类命运共同体作出重要贡献；中国从不把自己的意志强加于人，而是尊重对方的意愿和诉求，并且积极帮助发展中国家增强自主发展能力、改善民生，缩小南北差距；面对新冠肺炎疫情挑战，中国向广大发展中国家伸出援手，不但提供大批抗疫物资，还向多国派出医疗专家组……

国际政治经济格局正在发生深刻改变，呼唤着南南合作再上新台阶，也期待中国等新兴经济体和发展中国家的代表性力量发挥引领和塑造作用，为南南合作提供强有力的支持和保证。

“我们必须加强协调，制定可持续战略，扩大南南合作影响力，以全面发挥南南合作潜力。”古特雷斯说。

阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法说，当前经济全球化受阻，单边主义、霸权主义抬头。在这样的背景下，南方国家尤其需要携手，共同维护多边主义。“我们坚信，多边主义机制可以增进各国人民之间的团结，推动解决人类共同面临的挑战。”

《 人民日报 》（ 2021年07月10日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)