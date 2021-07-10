新华社北京7月9日电 在中国共产党百年华诞之际，多国政党政府领导人等继续致电致函习近平总书记和中共中央，热烈祝贺在中国共产党的领导下，中国各领域取得的举世瞩目成就，期待同中国共产党深化党际交往与合作，为推动世界和平与发展作出更大贡献。

津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线主席兼第一书记、总统姆南加古瓦表示，中国共产党成功开辟了中国特色社会主义道路，极大改变了中国经济社会面貌，使亿万中国人民成功摆脱贫困，为其他国家发展繁荣提供了可供选择的发展道路和治理模式。

马尔代夫总统萨利赫表示，在习近平总书记的英明领导下，中国将继续是未来世界经济和社会发展的重要动力，马中两国亲密友谊和合作将得到进一步加强。

也门总统哈迪表示，中国共产党在中国发展进程中发挥了突出作用，推动实现了中国人民的发展、进步，也为加强世界安全和稳定作出了积极贡献。

尼日利亚总统布哈里表示，在中国共产党坚强领导下，中国克服新冠肺炎疫情影响，打赢了抗击疫情、恢复经济和脱贫攻坚“三大战役”。尼方愿同中方携手努力，提升尼中战略伙伴关系水平。

加纳新爱国党领袖、总统阿库福—阿多表示，中国共产党深刻改变了中华民族的前途和命运。加方愿以庆祝中国共产党百年华诞为契机，进一步深化加中两国和两国执政党的友谊与合作。

马达加斯加总统拉乔利纳表示，100年来，中国共产党致力于为中国人民谋幸福，通过推动中国的经济转型和发展，为人民造福。马方愿进一步加强两国合作，实现两国人民的共同繁荣。

佛得角共和国总统丰塞卡表示，中国共产党带领中国不断取得发展新成就，通过消除绝对贫困，大大提升了中国人民的生活水平。佛方愿同中方一道，共同努力推动全球可持续发展，共同构建人类命运共同体。

亚美尼亚政府总理帕什尼扬表示，中国共产党自成立以来，克服艰难险阻，带领中国实现独立，走上经济社会快速发展之路，赢得中国人民的信任和支持。

萨摩亚人权保护党领袖、看守政府总理图伊拉埃帕表示，中国共产党的理念和政策促进了世界发展，增进了中国和萨摩亚等岛国的密切合作。我相信未来这一势头将得以延续。

坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼表示，多年来，坦中关系通过高水平、运行良好的合作机制和战略互动持续向前发展，给两国和两国人民带来实实在在的利益。坦方期待将双方合作推向新的高度，为两国两党在世界舞台上发挥更重要的作用而共同努力。

莱索托民主大会领袖、副首相莫霍图表示，莱索托王国和莱民主大会愿与中国和中国共产党一道，在未来改革发展的征程上并肩同行。我们期待与姊妹般的中国和中国共产党共享繁荣光明未来！

泰国国会主席兼下议院议长川·立派表示，中国共产党建党百年成就斐然，特别是在过去40年间实现了国家全面建设跨越式发展。

喀麦隆国民议会议长卡瓦耶表示，中国共产党致力于维护国家的团结统一，创造了国家发展的辉煌成就，赢得了广大中国人民的信任与支持。

阿根廷众议长马萨表示，中国共产党带领中国和中国人民走出了自己的经济社会发展道路，使中国人民的生活水平提升至前所未有的水平。

牙买加众议长达尔林普尔—菲利伯特表示，中国共产党带领全国各族人民，以坚定的决心和团结的精神，将中国发展成为一个世界强国。

哈萨克斯坦议会上院议长阿什姆巴耶夫表示，中国共产党为中国的蓬勃发展和人民福祉的提高提供了坚强保障，相信在未来发展道路上，哈中友好关系将不断深化拓展。

波黑民主行动党主席、议会民族院轮值主席伊泽特贝戈维奇表示，中国共产党历经世界风云变幻，迎来百年华诞，充分彰显中国共产党的品格、实力、地位和对中国的重要意义。

泰国自豪泰党主席、政府副总理兼卫生部长阿努廷表示，中国人权发展取得举世公认的成就，这在抗击新冠肺炎疫情中得到生动体现。泰方坚决反对借人权之名干涉别国内政。

俄罗斯—中国友好协会主席、俄罗斯国家杜马第一副主席梅利尼科夫表示，100年来，中国共产党砥砺前行，有力引领中国不断取得更大成就。我们高度评价习近平总书记为俄中关系达到历史最高水平所作贡献。

法国共产党全国理事会主席、参议院副议长洛朗表示，中国共产党带领中国成功摆脱落后面貌并推进现代化进程，实现了经济独立和科技腾飞。尤其是改革开放以来，中国实现了指数级的惊人发展。

菲律宾基督教穆斯林民主力量党名誉总裁、前总统阿罗约表示，中国共产党领导中国从饱受列强欺压、积贫积弱走向国家富强、民族复兴，使数亿民众从贫困的枷锁中解放出来，创造了世界上任何其他政党都无法比拟的丰功伟绩。

马拉维人民党主席、前总统班达表示，马中建交以来，中国已成为马拉维值得信赖的好朋友，两国之间的合作给马拉维人民带来了实实在在的利益。马拉维人民党祝愿中国人民拥有更美好的未来。

东帝汶重建全国大会党主席、前总理夏纳纳表示，我们愿以中国共产党百年华诞为契机，深入学习中国共产党的治国理政经验，加强双方合作，推动两国和两党关系不断取得发展。

突尼斯祝福突尼斯党主席、前政府总理沙海德表示，习近平总书记领导的中国共产党不仅使中国实现了繁荣、富强，也为推动世界和平发展与人类文明进步作出了重要贡献。

几内亚比绍几佛独立党主席、前政府总理佩雷拉表示，中国共产党成立100周年是具有重要世界意义和深远历史影响的盛事。几佛独立党与中国共产党的特殊友谊经受住了国际风云变幻考验，两党友好关系历久弥坚。

意大利前总理、欧洲意大利人基金会主席达莱马表示，中国共产党领导中国实现了民族解放和国家独立，将一穷二白的国家发展成为世界强国。衷心期待中国共产党与国际社会一道，共同应对全球性挑战，开启国际合作的新篇章。

此外，发来贺电或贺函的还有圭亚那前总统、人民进步党前总书记拉莫塔，泰国前总理阿披实，俄罗斯联邦会议国家杜马主席维·沃洛金，哈萨克斯坦国家安全委员会主席马西莫夫，吉尔吉斯斯坦国家安全委员会主席塔希耶夫，印尼大印尼行动党总主席、政府国防部长普拉博沃，新加坡人民行动党妇女团主席、政府通讯及新闻部部长杨莉明，斯里兰卡全国自由阵线主席、政府工业部长维拉万萨，巴基斯坦政府新闻国务部长法鲁克，苏丹正义与平等运动主席、政府财政和经济规划部部长吉布里勒，以色列劳工、社会事务和福利部长伊齐克·施姆利，塞尔维亚人民党主席、政府不管部部长波波维奇，尼泊尔大会党主席、前总理德乌帕，亚洲政党国际会议常委会主席、菲律宾前众议院议长德贝内西亚，韩国国会前议长文喜相，日本参议院前议长江田五月，法国前国民议会议长阿夸耶，印度共产党总书记拉贾，孟加拉国共产党主席塞利姆和总书记阿拉姆，摩洛哥真实性与现代党总书记瓦赫比，埃及共和人民党主席哈齐姆，黎巴嫩人民会议组织主席夏提拉，刚果劳动党总书记穆萨，纳米比亚人组党总书记沙宁瓦，刚果（金）共同争取共和党主席卡通比，卢旺达爱国阵线总书记恩加兰贝，坦桑尼亚革命党总书记琼格罗，赤道几内亚民主党总书记奥萨，哥伦比亚民主中心党主席马丁内斯，巴拿马民主革命党总书记冈萨雷斯，乌拉圭广泛阵线主席米兰达，萨尔瓦多马蒂阵线总书记奥尔蒂斯，墨西哥国家复兴运动党主席德尔加多，阿尔巴尼亚民主党主席巴沙，波兰人民党主席卡梅什，塞浦路斯劳动人民进步党总书记基普里亚努，英国共产党总书记格里菲斯，菲律宾民主人民力量党副总裁兰比诺，德国社民党前主席、德国前国防部长鲁道夫·沙尔平，英国剑桥大学前高级研究员马丁·雅克，太平洋岛国贸易与投资专员署等。

《 人民日报 》（ 2021年07月10日 03 版）

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