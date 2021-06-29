人民网曼谷6月29日电 （记者赵益普）据马尼拉消息，29日上午，菲律宾卡利瓦大坝项目在黎刹省正式启动施工。卡利瓦大坝项目是中菲政府间合作框架下的重点基础设施项目，是菲律宾“大建特建”计划旗舰项目，也是菲新百年水资源计划的重要组成部分。大坝建成后将实现日供水60万吨，有望大幅改善大马尼拉地区的供水紧张状况。

在当天上午的动工仪式上，菲律宾基地转化发展署总裁兼“大建特建”计划旗舰项目总统顾问迪松通过视频发表致辞。迪松表示，卡利瓦大坝是菲政府长期以来企盼的民生项目，也是杜特尔特政府任内中菲政府间重点合作项目之一，感谢中国政府、中国驻菲使馆对卡利瓦大坝项目的支持。项目完工后，将为大马尼拉地区提供稳定且可持续的供水，显著提升民众生活水平。

据了解，卡利瓦大坝项目建设期间将为当地创造上千个工作岗位，带动当地社会经济发展，项目周边交通状况也将得到改善。此外，中方也将无偿向菲转移成熟工程技术。

中国驻菲律宾大使馆临时代办檀勍生在致辞中表示，中菲双方克服新冠肺炎疫情等风险挑战，密切合作，在坚持不懈的推动下，卡利瓦大坝项目取得积极进展。今年前4个月，中菲双边贸易额增长近50%，中国对菲直接投资增长1.5倍，我在菲承包工程新签合同额和完成营业额均同比增长50%左右。中菲经贸合作逆势上扬，“一带一路”倡议与“大建特建”计划在菲律宾实现了深入对接。

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