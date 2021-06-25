白俄罗斯中白工业园投资内燃机冷却系统散热器研发项目投资签约仪式。中白工业园区开发股份有限公司供图

人民网莫斯科6月25日电 （记者张光政）白俄罗斯明斯克消息，人民网记者从中白工业园区开发股份有限公司（以下简称“中白工业园区开发公司”）获悉，该公司投资的首家“星火计划”初创项目——内燃机冷却系统散热器研发项目签约仪式于24日在中白工业园举行。中白工业园区开发公司、白俄罗斯内燃机散热器冷却设备公司、白俄罗斯文化事业有限公司的代表签署了相关合作协议。

中白工业园区开发公司总经理严刚、白俄罗斯国家科学技术委员会副主席谢尔巴科夫、中白工业园管委会副主任塔巴纽霍夫、白俄罗斯国家科学院主席团代表卡尔纳乔夫、开发公司科创板块分管领导吴鹏、白俄罗斯国家科学院联合机械工程所副所长耶罗维、项目其他股东代表、园区管委会以及开发公司管理层出席签约仪式。

白俄罗斯内燃机散热器冷却设备公司是从事内燃机散热器系统原型机研发、生产、测试的初创企业，其技术通过了白俄罗斯国家能源领域的国家级鉴定，具备良好的推广空间和开发前景。

内燃机冷却系统散热器研发项目是开发公司“星火计划”框架下成功引进并参与投资的第一个白俄罗斯初创项目。该项目成功入驻科创中心，对白俄罗斯初创企业孵化和科研项目的发展具有重要的示范意义，正在为进一步加强中白科技创新合作作出自己的贡献。

科创中心大楼使用中国政府提供的经济技术援助资金建设，旨在进一步推动中白两国科技交流合作，提高中白工业园的国际竞争力，中心于2020年底已竣工并正式投入使用。“星火计划”由白俄罗斯政府提出并倡导，旨在支持白俄罗斯科技小微企业，扶植研发成果创始人、青年创业者创新创业，促进中白工业园引进新兴产业。

未来，科创中心将作为中白工业园、“一带一路”线路上初创项目孵化和科技创新的国际平台，促进中国和白俄罗斯在科技领域更深层次交流。

(责编：苏缨翔、刘慧)