人民网北京6月25日电 “外交部发言人办公室”消息，在6月25日外交部例行记者会上，《中国日报》记者提问：6月26日，也就是明天，是联合国宪章日。我们注意到，今天外交部举办了“纪念新中国恢复联合国合法席位50周年蓝厅论坛”，王毅国务委员兼外长发表了主旨演讲。“中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年”主题标识也在此次活动期间发布。中方希望通过举办这场活动传递什么信息？

赵立坚：联合国宪章于1945年6月26日签署，中国是第一个在联合国宪章上签字的国家。1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国的唯一合法代表。这是新中国外交的胜利，是世界公道正义的胜利，也是联合国宪章宗旨和原则的胜利。

我们举办今天这个活动，就是为了在新中国恢复联合国合法席位50周年之际，重温中国人民为促进联合国发展壮大作出的努力和中华民族为实现联合国理想贡献的力量；就是为了在中国共产党成立100周年之际，重申中国将继续全力参与联合国事务，全力捍卫联合国的地位，全力促进联合国宪章的宗旨和原则，坚持共商共建共享的原则，高举真正的多边主义旗帜，和世界各国一道，为促进全人类的和平与发展砥砺前行，不懈奋斗。

王毅国务委员兼外长在蓝厅论坛上介绍了我们为促进联合国发展壮大作出的重要努力：一是以身作则，维护国际秩序；二是担当尽责，捍卫世界和平；三是不遗余力，促进共同发展；四是积极贡献，应对全球挑战。

王毅国务委员强调，国际格局正在经历百年未有的深刻演变。各国如何避免分裂，拒绝对抗，保持团结，开展合作？正确的答案只有一个，那就是维护以联合国为核心的国际体系，维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。中国愿同各国一道，携手建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，继续推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

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