新华社北京6月25日电 联合国人权理事会第47届会议期间，由中国扶贫基金会主办的“疫情下的经社文权利保护”视频边会25日举行。来自中国、老挝、巴基斯坦、埃塞俄比亚、尼泊尔和乌干达6国相关民间组织代表及专家学者围绕“疫情下经济、社会、文化权利保护的挑战与应对”和“疫情下经济、社会、文化权利保护的最佳实践”等议题展开深入研讨。

中国扶贫基金会执行副理事长王行最表示，在全球新冠肺炎疫情肆虐背景下，一些地方甚至连粮食、清洁用水等最基本的人权保障也受到威胁。在此关键时刻，更需要全球通力合作，充分调动资源，确保不让任何国家、任何个人掉队。

在埃塞俄比亚海罗基金会妇女经济赋权负责人黛博拉沃克看来，疫情的破坏力已大大超出公共卫生范畴，对人类社会秩序构成全方位威胁。“疫情使弱势群体更加脆弱，加剧了社会的不平等，凸显了一些国家社会保障制度中存在的问题。”黛博拉沃克说。

在应对新冠肺炎疫情过程中，各类社会组织扮演着怎样的角色？

中国联合国协会理事张云飞认为，自疫情发生以来，各国社会组织积极调动资源，提供各类服务，为抗击疫情发挥了不可替代的作用。

“在中国防疫形势最严峻的时期，人们愿意居家隔离的一个重要原因是社区社会组织为他们提供了采买生活物资、心理疏导等服务。”江南大学新社会组织研究中心执行主任章兴鸣说。

巴基斯坦红新月会资源动员与伙伴关系负责人佩尔瓦伊兹介绍，为应对疫情挑战，他们开发了一个名为“保护者”的手机应用软件。借助这一软件，各地志愿者们为没有手机的普通百姓提供了核酸检测、隔离指南等关键信息。

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