新华社乌兰巴托6月25日电（记者阿斯钢 苏力雅）蒙古国新一任总统呼日勒苏赫25日在首都乌兰巴托国家宫举行的国家大呼拉尔（议会）全体会议上宣誓就职。

会议由国家大呼拉尔主席赞丹沙塔尔主持。呼日勒苏赫手按宪法宣誓，并从卸任总统巴特图勒嘎手中接过象征总统权力的印章。

呼日勒苏赫随后发表讲话说，作为蒙古国总统，他十分珍视人民团结并将全心维护社会公平正义。他说：“我们正面临着新冠疫情的严峻挑战，我们必须赢得这场胜利。”

在对外关系方面，呼日勒苏赫表示，将继续奉行和平、开放、独立和多管齐下的外交政策，确保蒙古国外交政策连续性，进一步扩大与中国和俄罗斯的友好合作关系，同时加强与其他国家友好往来。他还表示，蒙古国将积极参与联合国事务和国际合作。

本月9日，蒙古国举行总统选举。执政的蒙古人民党主席呼日勒苏赫以67.76%得票率胜选。新修订的蒙古国宪法规定，总统任期6年，不得连任、不得重复参选。

此外，根据蒙古国相关法律，蒙古国当选总统须在宣誓就职前暂时退出所属党派。25日上午，蒙古国总理奥云额尔登被任命为蒙古人民党代理主席。

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