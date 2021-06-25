新华社耶路撒冷6月25日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列卫生部25日宣布，由于近期新冠确诊病例数显著增加，从当天中午12时起，以色列将重新实施在室内场所强制戴口罩的防疫措施。

以色列卫生部表示，除“永久居住空间”外，民众在所有室内场所都必须戴口罩，但7岁以下未成年人、因残疾而不能戴口罩的人士、从事体育活动的人士等可不受此规定的限制。此外，以色列卫生部建议民众在室外聚集活动中也要戴口罩，并建议高危人群和未接种新冠疫苗的民众避免参加聚集活动。

以色列总理贝内特22日发表声明说，新冠疫情已在该国重新暴发。以色列卫生部总干事谢齐·莱维日前在接受当地媒体采访时表示，近期大约70%的新增确诊病例与德尔塔变异新冠病毒有关。

以色列政府已于23日宣布暂缓开放外国游客入境，并敦促民众尽可能避免非必要的出国旅行。据当地媒体报道，目前新增病例大多来自以色列某些城市的中小学校，政府因此呼吁家长尽快带青少年接种新冠疫苗。

以卫生部24日发布的统计数据显示，该国新增新冠确诊病例219例，累计确诊840444例。该国累计逾553万人已接种至少一剂新冠疫苗，约占总人口的59.3%。

今年2月，以政府结束全国性“封城”并逐步放宽限制措施，3月上旬开始逐渐恢复国际航班，4月中旬取消户外戴口罩强制规定。本月，以色列曾宣布取消大多数疫情限制措施，除特定群体，人们在室内或室外均无须戴口罩。

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