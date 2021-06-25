人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

以色列宣布重新实施室内口罩令

2021年06月25日18:37 | 来源：新华社
小字号

新华社耶路撒冷6月25日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列卫生部25日宣布，由于近期新冠确诊病例数显著增加，从当天中午12时起，以色列将重新实施在室内场所强制戴口罩的防疫措施。

以色列卫生部表示，除“永久居住空间”外，民众在所有室内场所都必须戴口罩，但7岁以下未成年人、因残疾而不能戴口罩的人士、从事体育活动的人士等可不受此规定的限制。此外，以色列卫生部建议民众在室外聚集活动中也要戴口罩，并建议高危人群和未接种新冠疫苗的民众避免参加聚集活动。

以色列总理贝内特22日发表声明说，新冠疫情已在该国重新暴发。以色列卫生部总干事谢齐·莱维日前在接受当地媒体采访时表示，近期大约70%的新增确诊病例与德尔塔变异新冠病毒有关。

以色列政府已于23日宣布暂缓开放外国游客入境，并敦促民众尽可能避免非必要的出国旅行。据当地媒体报道，目前新增病例大多来自以色列某些城市的中小学校，政府因此呼吁家长尽快带青少年接种新冠疫苗。

以卫生部24日发布的统计数据显示，该国新增新冠确诊病例219例，累计确诊840444例。该国累计逾553万人已接种至少一剂新冠疫苗，约占总人口的59.3%。

今年2月，以政府结束全国性“封城”并逐步放宽限制措施，3月上旬开始逐渐恢复国际航班，4月中旬取消户外戴口罩强制规定。本月，以色列曾宣布取消大多数疫情限制措施，除特定群体，人们在室内或室外均无须戴口罩。

(责编：苏缨翔、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部