人民网约翰内斯堡6月25日电 （记者闫韫明）为深切缅怀中非友谊的见证人、中国人民的老朋友、赞比亚开国总统肯尼斯·戴维·卡翁达，中国非洲研究院于6月24日在京举办“第八届大使讲坛：深切怀念卡翁达总统”。 来自中非各界友好人士共计90余人通过线上线下方式参加了本次讲坛。

赞比亚驻华大使温妮·奇贝萨孔达在发表主题演讲时说，卡翁达总统领导赞比亚取得了民族解放和反殖民主义斗争的胜利，他不仅是赞比亚现代化发展的奠基者，也是南部非洲解放运动的先驱，更是深刻影响非中关系和世界和平的一代伟人。卡翁达总统为赞中关系和赞中友谊所作出的积极贡献也必将为后人所深深铭记。晚年生活中，卡翁达总统依然致力于构建更加紧密的人类命运共同体，坚持以相互信任和相互尊重为前提，全力支持并促进全天候赞中友谊的发展。赞比亚将沿着卡翁达总统开拓的道路，继续扩大与中国的多领域合作、深化赞中两国双边关系、增进赞中人民深厚友谊。

中国驻赞比亚大使李杰指出，卡翁达总统永远是中国人民的老朋友、真朋友、好朋友。赞比亚是南部非洲第一个同新中国建交的国家。为打破殖民主义封锁，作为内陆国的赞比亚迫切希望修建一条跨国铁路。在西方国家拒绝提供帮助的情况下，卡翁达总统得到了中国的全力支持，共同修建坦赞铁路。坦赞铁路是迄今中国最大的援外成套项目，也是中赞合作的历史丰碑。

中国前驻赞比亚大使杨优明深情回忆了与卡翁达总统交往的点滴往事，他说，卡翁达总统在中国可谓家喻户晓，这与中赞传统友谊是密不可分的。卡翁达总统在晚年依然身体力行，积极参与中赞友谊各项活动。

赞比亚大学“一带一路”联合研究中心主任桑德·格兰德，赞比亚大学“一带一路”联合研究中心联合主任、赞比亚“一带一路”科技学院董事长刘昭和中山大学传播与设计学院副教授、高级记者杜江三位学者也分别做主题发言，怀念卡翁达总统，回顾卡翁达总统为推动中赞关系、中非关系发展作出的贡献。中国非洲研究院执行院长李新烽主持讲坛并发表致辞，中国非洲研究院副院长周云帆出席讲坛。

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