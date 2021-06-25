“春苗行动”在菲律宾崇仁总医院疫苗接种中心正式启动。中国驻菲使馆供图

人民网曼谷6月25日电 （记者赵益普）25日，“春苗行动”在菲律宾崇仁总医院疫苗接种中心正式启动。菲律宾“春苗行动”此次施打的疫苗是菲律宾华社采购的50万剂中国科兴新冠疫苗。这批疫苗在本月17日运抵马尼拉后，完成了菲方的各项审批程序，目前已在各处接种点陆续启动，预计将于三个月内结束施打工作。

25日当天，菲律宾华社抗疫委员会（简称“菲华社抗疫委”）在崇仁总医院疫苗接种中心举行了“春苗行动”启动仪式。菲华社抗疫委总指挥林育庆在仪式上说，中国政府维护和保障在菲华人华侨的安全和福祉，“春苗行动”情暖人心，50万剂中国疫苗令我们深切感受到来自千里之外祖（籍）国的关怀爱护。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，在中国国内加快推进全民接种、疫苗资源紧缺的情况下，党中央和国务院克服巨大困难，批准在菲实施“春苗行动”，体现了对广大在菲同胞的深切关爱，也体现了对中菲关系的高度重视。驻菲使馆将与菲华社抗疫委紧密配合，确保“春苗行动”安全平稳有序实施，助力中菲抗疫合作和菲经济复苏。

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