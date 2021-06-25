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中葡研讨会探寻双边经济合作新机遇

2021年06月25日16:28 | 来源：新华社
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新华社里斯本6月24日电（记者温新年 赵丹亮）中国驻葡萄牙大使赵本堂24日出席“中国-葡萄牙：欧洲复苏背景下的新机遇”线上研讨会时表示，面对新冠疫情的不利影响，中葡双边贸易额仍逆势增长，中国对葡萄牙的投资领域也不断扩大，为双方进一步合作和共同开发第三方市场注入新动力。

赵本堂说，中国“十四五”规划和葡萄牙经济复苏计划都强调坚持创新驱动发展、加快数字化发展等目标，为两国深入开展经贸合作、共同探索发展新机遇提供了有利条件，相信欧洲经济复苏与中国经济转型必将催生大量机遇。

葡萄牙驻华大使杜傲杰在视频致辞中表示，希望双方利用各自技术优势，加强在电动汽车、可再生能源、绿色转型以及科技等方面的合作，进一步拓宽开发葡语国家第三方市场的合作空间。

此次研讨会由中国银行（卢森堡）有限公司里斯本分行主办。葡萄牙前外长安东尼奥·达克鲁斯、葡萄牙投资贸易促进局局长路易斯·恩里克、欧盟中国商会会长徐海峰等约80名嘉宾和企业代表与会，围绕中葡外商投资与经贸合作、欧洲复苏计划、绿色经济和可再生能源发展等议题展开讨论。

(责编：崔译戈、燕勐)

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