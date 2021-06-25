阿迪勒·阿卜杜勒马赫迪

法国学者阿兰·佩雷菲特在1973年出版了名为《当中国觉醒时，世界将为之颤抖》的著作，彼时中国发展面临一系列困难，很多人对此不以为然，而如今中国的复兴、经济高增长和取得的伟大成就震撼世界。简单列举一组数字：1972年中国GDP仅为约1137亿美元，如今它已成为世界第二大经济体，人均收入也大幅增长。

与一些西方国家不同，中国共产党带领中国人民走向复兴道路，靠的不是殖民和掠夺他国，而是靠自身艰苦奋斗，走出一条平衡之路，既从传统思想和实践探索中汲取营养，也学习借鉴他国。中国共产党有意识地将传统儒家文化和科学社会主义结合起来，依靠其动员能力发展基础设施和支柱产业，将广袤的国土通过高效的交通连接起来。他们根据国情和国力，选择最适合的劳动生产方式，所以“中国制造”物美价廉，其核心理念是发展进步和公平竞争，而不是胁迫和征服。

在中国共产党的领导下，当今的中国日益走近世界舞台中央，积极拥抱各国，无论谁跟谁交往，其目标都是互利共赢，有些国家竟然企图歪曲这一事实。与那些国家不同，中国不会以强加特定价值观为条件，而是尊重他国主权、传统和价值观。中国共产党有一套独特的治理模式，其真谛是各国根据自己的国情选择各国自己的发展道路，不存在一条所有国家必须都采用的道路。这样的模式拥有真实而强大的力量，不仅能够帮助整个世界，也能够使中国自身实现永续发展，消除可能仍然存在的一些缺点和不足。

到2020年1月，包括伊拉克在内，已经有138个国家和30个国际组织与中国签署“一带一路”谅解备忘录。共建“一带一路”是时代的呼声，就像古代“丝绸之路”是历史所需一样。就伊拉克而言，“一带一路”倡议为伊中合作提供了强有力的合作框架，双方的友好合作为伊拉克经济、政治、安全和社会等各方面可持续发展提供助力。

实际上，大多数的国家特别是第三世界国家，并没有因中国的崛起而忧虑。首先，在不同历史时期，在这些国家经历民族解放战争、国家发展以及保护价值观和传统等方面时，中国都给予了无私帮助。另一方面，这些国家都视中国崛起为福音，因为对于中国的成功经验，他们可以加以效仿并从中受益——既然中国能够摆脱被殖民的命运和对殖民者的依附关系，不再积贫积弱，养活和教育世界上五分之一的人口，并且拥有了发达的技术，先进的学术机构、经济机构和管理机构，那么其他国家为什么不能从中国共产党的经验中获得启发呢？

（作者为伊拉克前总理，人民网记者周輖采访整理）

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