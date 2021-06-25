《苹果日报》违背法律、违背良知的行为有目共睹，其公司和人员受到法律惩处，自身还存在经营不善问题，现在这家刊物终于办不下去了。这是正义使然、人心使然、市场使然。

可是，少数西方国家一些政客颇不甘心看到自己扶植的反中乱港势力失败。这些人打着所谓“新闻自由”的幌子，以偷换概念手法把对抗道义和法律的行为冠以“基本自由”之名，企图给香港法治设障。这是公然干涉香港事务和中国内政的行径。我们必须严正指出，对于少数西方国家一些政客严重违反国际法和国际关系基本准则的行径，全中国人民和世界上一切秉公道、讲正义的人都坚决反对。

香港是法治社会，反中乱港没有法外权。少数西方国家一些政客抛出的所谓“新闻和言论自由”说辞，绝不能成为鼓动冲击经济社会秩序、危害国家安全行为的免罪牌。有法必依，违法必究，执法必严，这是天经地义的事。香港民众普遍渴望依法维护经济社会秩序，积极支持通过健全法治来巩固和完善“一国两制”，促进香港繁荣稳定。这样的事实，是香港主流民意的体现，不是少数西方国家一些政客戴着有色眼镜就可以滤掉的。

一段时间以来，少数西方国家一些政客对香港事务和中国内政指手画脚、说三道四，以大打“香港牌”来遏制打压中国。掀开罩在他们脸上的那层写有所谓“新闻和言论自由”字样的盖头，世人可以清晰看到他们企图破坏香港法治的真面目。他们见不得香港由乱及治的向好变化，更不愿接受香港由治及兴的必然前景。

应当看到，《苹果日报》自创办之初就靠出位报道打开销路，不惜超越道德界限，其以狗仔队揭发名人隐私的事件频频引发争议。香港民众早就指控该报诽谤、编造假新闻，恶意进行人身攻击。2019年，《苹果日报》以一连串不实报道煽动民众情绪，严重危害香港法治及市民安全。香港民间组织“苹果假新闻及毒新闻监察组”负责人强调，该报多年来打着所谓“新闻自由”的幌子虚构新闻，怂恿年轻人犯法，反国家、反政府，甚至勾结外国势力干违法勾当，必然使该报走向末路。香港法律界人士也普遍呼吁对其采取法律行动。

世界上哪个国家和地区可以放任新闻和言论不受法律规范？面对这个问题，少数西方国家一些政客倒是应该认真补一补本国的法律课。在美国，宪法明文指出不容“造谣”“淫秽”“恐吓”“仇恨”等言论，美国政府设有专门机构对媒体进行监管，美国联邦通信委员会负责向美国的电台、电视台发放牌照，对节目内容进行限制；美国最高法院明示，不容“提倡使用暴力或违法行为”的言论，不容“目的在于煽动或造成即将发生的非法行为”并“很可能造成这样的行为”。在德国，否认犹太人大屠杀和以其他形式煽动针对某些族群仇恨的行为，最重可判处5年监禁；社交媒体平台必须及时回应用户举报的违法言论，视情况删除或屏蔽违法言论内容，对违法言论处理不力的社交媒体平台可能面临巨额罚款。在法国，通过媒体损害国家基本利益、教唆违法犯罪、进行诽谤侮辱、传播虚假消息等行为，均属于必然受到法律制裁的行为。

世上不能有对抗道义和法律的自由。少数西方国家一些政客在《苹果日报》问题上一再说事，暴露了他们的双重标准实质，也暴露了他们缺乏对现实和大势的准确认知和基本把握。香港已经回归祖国24年，爱国者治港是人心所向，更是大势所趋。少数西方国家一些政客企图通过打“香港牌”、操弄双重标准来遏制中国，只不过是徒劳的逆动，终不能得逞。

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