中国驻乌克兰大使范先荣就建党百年华诞及双边关系举行记者见面会。人民网记者 谭武军摄

人民网基辅6月25日电 （记者谭武军）中国驻乌克兰大使范先荣24日举行记者见面会，就庆祝中国共产党建党一百周年、中乌双边关系及各领域合作等问题接受中乌媒体联合采访。乌通社、国际文传电讯乌克兰分社、24频道、《2000报》、《政府信使报》、《乌克兰之声》等近20家乌主流媒体、杂志社、网络媒体，以及新华社、人民日报、中央广播电视总台、科技日报、凤凰卫视等5家中方媒体记者出席。

范先荣表示，再过几天，中国共产党将迎来建党100周年华诞，中国人民将隆重庆祝。中国共产党百年华诞不仅是全体中国人民的重要时刻，也是中国共产党史和世界政党史上一个具有纪念意义的里程碑，必将引起世界高度关注。

范先荣介绍了中国共产党带领全体中国人民团结奋斗、实现民族独立和国家富强的辉煌历程。他说，要了解中国，就必须了解中国共产党。没有共产党，就没有新中国。中国共产党能够凝聚人心、得到人民拥护的根本原因在于它始终代表最广大人民的根本利益。去年，面对百年未遇的新冠肺炎疫情，中国共产党克服重重困难，兑现对人民的承诺，在全国范围内消除了绝对贫困，为世界减贫事业作出巨大积极贡献。在中国共产党的领导下，中国人民在实现中华民族伟大复兴“中国梦”的道路上不断迈进，我们欢迎世界友好国家搭乘中国发展的快车，欢迎世界各国加入“一带一路”建设，愿与乌克兰朋友分享经验、法宝，为构建人类命运共同体并肩奋斗。

范先荣还介绍了中乌战略伙伴关系十年来取得的丰硕成果。他说，十年前，中乌建立战略伙伴关系，两国各领域合作都得到了很大发展，目前中国已稳居乌第一大贸易伙伴国地位，成为乌第一大农产品出口市场。中方愿以两国战略伙伴关系十周年为契机，进一步深化双方在“一带一路”、贸易、基础设施、科技和人文等领域的合作。

在场记者踊跃提问并纷纷祝贺中国共产党百年华诞，高度评价党带领中国人民取得的丰功伟绩，提问中也特别关注中国模式对乌克兰的借鉴意义，以及中国共产党对世界的积极影响、中国外交政策、中乌合作等问题。范先荣对记者提问一一解答，详细介绍我有关政策和主张，鼓励乌媒加强对中国共产党、中乌关系和务实合作的客观报道，为促进中乌关系健康发展、增进两国人民福祉作出媒体的贡献。

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