新华社华盛顿6月24日电（记者许缘 高攀）美国总统拜登24日表示，白宫与国会两党10名参议员已就一项大规模基础设施建设计划达成部分一致，未来白宫将继续争取两党对更大范围基建的支持。

根据白宫发布的声明，当天国会民主、共和两党各有5名参议员与拜登就基建计划进行了讨论，同意在未来8年支出1.2万亿美元用于基建，其中5790亿美元为新增联邦支出，包括交通基础设施支出、水资源运输及处理设施支出、宽带网络支出等。

拜登当天在白宫对媒体记者表示，虽然两党达成的最新共识“来之不易”且非常“必要”，但他还将继续争取更大规模的支出计划，不会将已达成一致的基建计划单独签署成为法律。

拜登于今年3月和4月先后向国会提交聚焦基建的“美国就业计划”和为美国家庭和学生教育提供资金的“美国家庭计划”两项提案，总规模约4万亿美元。由于两党分歧尖锐，国会尚未就这两项提案举行投票。

鉴于两党僵持不下，在参众两院均以微弱优势占据多数党地位的民主党近来计划将上述两项提案中遭到共和党议员抵制的部分拆分出来，形成一份独立的“和解法案”，并利用参议院相关规则帮助该法案以简单多数在参议院获得通过。

目前，这项已达成一致的基建计划尚未得到参议院少数党领袖、共和党人麦康奈尔的支持。众议院议长、民主党人佩洛西表示，除非参议院批准上述“和解法案”，否则众议院不会就该基建计划举行投票。

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