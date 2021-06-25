新华社北京6月25日电 综述：世卫认证 数据翔实——中国新冠疫苗助力全球抗击疫情

新华社记者

新冠疫情肆虐一年有余，变异新冠病毒加剧传播为全球抗疫带来新的挑战。疫苗是应对疫情的有力武器，有助于全球早日构筑起免疫屏障。中国一直努力为提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作贡献，迄今已向国际社会提供了超过3.5亿剂新冠疫苗。

随着中国疫苗在世界多国接种规模逐渐扩大，越来越多的研究数据显示了中国疫苗的安全性和有效性。5月以来，中国国药和科兴两款新冠疫苗相继被列入世界卫生组织紧急使用清单，为缓解全球疫苗分配不公和助力全球抗疫贡献了中国力量。

世卫组织5月7日宣布，由中国医药集团北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗正式通过世卫组织紧急使用认证。这是全球第6种获世卫组织安全性、有效性和质量验证的新冠疫苗。根据世卫组织免疫战略咨询专家组认可的数据，该疫苗对出现症状患者和住院患者的有效率被评估为79%。

5月26日，国药集团新冠疫苗Ⅲ期临床试验中期结果正式发表在《美国医学会杂志》上。研究显示，其两款灭活疫苗保护效力分别达72.8%和78.1%。这是全球首个正式发表的新冠灭活疫苗Ⅲ期临床试验结果。

6月1日，又一款中国疫苗——中国北京科兴中维生物技术有限公司研发的新冠灭活疫苗“克尔来福”正式通过世卫组织紧急使用认证。数据显示，该疫苗预防出现新冠症状的有效率为51%，预防新冠重症和入院治疗的有效率达100%。世卫组织总干事谭德塞表示，科兴疫苗被证明是“安全、有效和有质量保证的”。

中国新冠疫苗易于储存的特点使其非常适用于资源匮乏的环境。英国《自然》杂志网站曾刊文说，中国疫苗有助填补“新冠肺炎疫苗实施计划”目前的供应缺口，让低收入国家实现大规模疫苗分发。文章特别指出，对于许多国家和地区来说，中国疫苗是唯一可及的疫苗。在巴西、智利等正在接种中国疫苗的国家，当地研究人员已看到这些疫苗在控制疫情方面的效果。

巴西圣保罗州政府5月底公布了该州塞拉纳市全面接种科兴疫苗的试验结果。与试验开始之初的数据相比，全面接种完成后，当地新增有症状新冠病例数下降80%，住院人数下降86%，新增死亡病例数下降95%。试验另一项重要结论来自塞拉纳市和周边城市疫情的反差。约有1万名塞拉纳市民在邻近大城市里贝朗普雷图工作。在里贝朗普雷图及周边其他城市疫情依旧严重的同时，塞拉纳市的疫情却得到极大缓解。

巴西佩洛塔斯联邦大学6月公布了该校和美国哈佛大学一项联合研究成果：得益于大规模接种新冠疫苗，今年前5个月巴西共有4.3万余名70岁及以上老年人避免了因感染新冠死亡。研究人员认为，这一结果证明了在巴西大规模接种的中国科兴疫苗和英国阿斯利康疫苗的有效性，并且它们对在巴西亚马孙州发现的变异病毒伽马毒株也有效。

智利卫生部5月中旬更新了科兴疫苗在该国“真实世界研究”中的保护效果：该疫苗在第二剂接种14天后，预防有症状感染的有效率为65.3%，预防住院治疗的有效率为87%，预防进入重症监护病房的有效率为90.3%，预防感染所致死亡的有效率为86%。主持这项研究的智利卫生部顾问阿劳斯说，经过数月跟踪，目前积累的数据是“可靠的和积极的”，证明了尽管存在变异新冠病毒流行，科兴疫苗仍显示了较好的保护效果。

印度尼西亚卫生部5月发布的一项研究结果显示，科兴疫苗对预防医务人员出现有症状感染的有效率为94%，预防他们因新冠感染入院治疗的有效率为96%，预防感染所致死亡的有效率为98%。

5月底在瑞士日内瓦举行的第74届世界卫生大会上，多个国家感谢中国通过捐赠疫苗、派遣专家、转让技术等方式援助本国抗击新冠疫情。加蓬常驻联合国日内瓦办事处代表米蕾耶·萨拉·恩曾泽说，自今年3月23日加蓬启动新冠疫苗接种以来，超过1.1万人接种了中国捐赠的国药疫苗。尼日尔代表说，由于得到中国等国家的支持，尼日尔建立起有效的疫情应对机制，抗疫取得令人满意的结果。（执笔记者：张晓茹；参与记者：刘曲、彭茜、张家伟、宫若涵、张笑然、余谦梁、郑世波、凌馨、陈文仙、李骥志、陈俊侠、付一鸣）

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