人民网里约热内卢6月24日电 （记者吴杰）6 月 24 日，巴西淡水河谷子公司淡水河谷印度尼西亚公司、中国宝武钢铁集团有限公司子公司太原钢铁（集团）有限公司与山东鑫海科技股份有限公司就印尼巴哈多比镍铁建设与运营项目签署项目合作框架协议。

根据该协议，中国太原钢铁集团与鑫海科技组建的合资体将与巴西淡水河谷印尼三家企业共同组建一家合资公司，以建设和运营位于印尼中苏拉威西省莫罗瓦利县的巴哈多比镍铁项目。淡水河谷印尼与中方合资体将分别占股 49%和 51%。该项目将包括 8 条回转窑电炉（RKEF）镍铁冶炼生产线及其他配套设施，预计每年产镍 7.3 万吨。项目的一大亮点是其使用的电力将来自燃气发电厂，与传统的火力发电厂相比，燃气发电厂碳排放量更低。

淡水河谷首席执行官柏安铎（Eduardo Bartolomeo）表示，我们对于巴哈多比镍铁项目的最终成功充满信心，也期待着与中国合作伙伴达成更多战略合作，实现与中国的共同繁荣。

中国宝武钢铁集团有限公司董事长陈德荣表示，通过三方精诚合作，我们定将建成一个集绿色、精品、智慧的项目，实现技术引领、成就各方、造福当地的共赢发展。

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